Η Ελλάδα οδεύει προς 450 νέα μεγαβάτ αιολικών πάρκων φέτος

Σημαντική αύξηση στις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων καταγράφηκε στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, φτάνοντας τα 321 MW. Τα στοιχεία αυτά, που προέρχονται από τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο WindEurope, δείχνουν έναν διπλασιασμό σε σχέση με τα 152 MW που είχαν εγκατασταθεί το 2025, γεγονός που υποδηλώνει επιτάχυνση στον τομέα. Για το σύνολο του έτους, ο WindEurope προβλέπει την προσθήκη 450 MW νέων αιολικών πάρκων στη χώρα μας.

Ευρωπαϊκή εικόνα και πρωταγωνιστές

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι εγκαταστάσεις νέας ισχύος αιολικών πάρκων ανήλθαν συνολικά σε 8,8 GW. Από αυτά, τα τρία τέταρτα αφορούσαν χερσαία πάρκα, ενώ το υπόλοιπο ένα τέταρτο εγκαταστάθηκε στη θάλασσα. Η Γερμανία αναδείχθηκε πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, καθώς εγκατέστησε 3,37 GW νέας αιολικής ενέργειας.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη έχει πλέον φτάσει τα 311 GW. Ειδικότερα, τα χερσαία πάρκα συνεισφέρουν 270 GW, ενώ τα υπεράκτια πάρκα φτάνουν τα 40,9 GW. Ο σύνδεσμος WindEurope επισημαίνει ότι η Ευρώπη οδεύει προς ένα έτος-ρεκόρ σε αυτή την ανανεώσιμη τεχνολογία, με απώτερο σκοπό την επίτευξη των κλιματικών στόχων και την απεξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Η πορεία της Ελλάδας και οι προσθήκες

Ειδικότερα για την Ελλάδα, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους εγκαταστάθηκαν 66 ανεμογεννήτριες. Η μέση ισχύς κάθε ανεμογεννήτριας υπολογίζεται στα 5 MW. Όπως προαναφέρθηκε, ο WindEurope αναμένει ότι η χώρα μας θα προσθέσει συνολικά 450 MW νέων αιολικών πάρκων για το σύνολο του έτους. Από αυτά, το 71% έχει ήδη συνδεθεί στο δίκτυο.

Μετά τις προσθήκες του πρώτου εξαμήνου, η συνολική ισχύς των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα 6 GW. Συγκριτικά, η ευρύτερη ισχύς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα μας υπερβαίνει τα 18 GW.

Αδειοδοτήσεις και κυβερνητικοί σχεδιασμοί

Στο επίπεδο των αδειοδοτήσεων, αιολικά έργα συνολικής ισχύος 206 MW έλαβαν το «πράσινο φως» μέχρι τον Ιούνιο. Ο αριθμός αυτός είναι ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, όταν είχαν αδειοδοτηθεί έργα ισχύος 214 MW.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή σχεδιασμούς για τη διεξαγωγή νέων διαγωνισμών. Αυτοί οι διαγωνισμοί θα αφορούν αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα που θα συνδυάζονται με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες). Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια εξισορρόπηση στην παραγωγή ενέργειας, αντιμετωπίζοντας τη «μονοκαλλιέργεια» των φωτοβολταϊκών. Οι νέες τεχνολογίες θα μπορούν να παράγουν πράσινο ρεύμα σε μεγαλύτερο εύρος εντός του 24ώρου.

Νέοι διαγωνισμοί και συμβάσεις επί της διαφοράς

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση έχει ήδη υποβάλει το σχετικό αίτημα στην Κομισιόν για τους νέους διαγωνισμούς. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο των έργων που θα προκηρυχθούν αναμένεται να φτάσει τα 4,5 GW. Από αυτό το σύνολο, τα αιολικά πάρκα θα έχουν τη μεγαλύτερη μερίδα, ανερχόμενα έως και τα 3 GW.

Οι εν λόγω επενδύσεις πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω συμβάσεων επί της διαφοράς, γνωστών ως CfD (Contracts for Difference). Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα υπογράφουν για μια συγκεκριμένη τιμή αναφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, στην οποία θα πωλούν την ενέργεια που παράγουν. Εάν η πραγματική τιμή στην αγορά είναι υψηλότερη από την τιμή αναφοράς, τότε θα επιστρέφουν τη διαφορά στο κράτος. Αντίθετα, εάν η τιμή στην αγορά είναι χαμηλότερη, το κράτος θα καλύπτει τη διαφορά.

Με πληροφορίες από: Newsit