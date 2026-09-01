Η εργασία των συνταξιούχων: Τα κίνητρα για διπλό εισόδημα και οι φοροαπαλλαγές

Η πρόωρη συνταξιοδότηση με ταυτόχρονη απασχόληση, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, φαίνεται να είναι μια επικερδής επιλογή, παρά το γεγονός ότι η προσαύξηση της σύνταξης από την εργασία είναι μικρή. Η κατάργηση του πέναλτι απασχόλησης, σε συνδυασμό με τα πλασματικά έτη ασφάλισης, οδήγησε σε σημαντική αύξηση τόσο των αιτήσεων συνταξιοδότησης όσο και της εργασίας των συνταξιούχων.

Η αύξηση της απασχόλησης των συνταξιούχων

Σήμερα, περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι απασχολούνται ενεργά στην αγορά εργασίας. Η πλειονότητα αυτών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται στο 62ο έτος της ηλικίας τους, έχοντας συμπληρώσει 33 πραγματικά και 7 πλασματικά έτη ασφάλισης.

Επίσης, στους απασχολούμενους συνταξιούχους συγκαταλέγονται και εξειδικευμένοι τεχνίτες. Αυτή η τάση υπογραμμίζει την επιλογή πολλών να παραμείνουν ενεργοί επαγγελματικά, συνδυάζοντας τη σύνταξη με την εργασία.

Τα κίνητρα πίσω από την πρόωρη συνταξιοδότηση

Η κατάργηση του παλαιού πέναλτι, το οποίο προέβλεπε μείωση 30% επί της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Πολλοί από τους σημερινούς εργαζόμενους συνταξιούχους δεν θα είχαν λάβει πρόωρα σύνταξη εάν ίσχυε ακόμα αυτή η παρακράτηση. Πλέον, η συνέχιση της απασχόλησης τους επιτρέπει να πετυχαίνουν μια αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Παράλληλα, τα πλασματικά έτη ασφάλισης προσφέρουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση νωρίτερα. Αυτά τα κίνητρα πρόωρης εξόδου, ωστόσο, επιβαρύνουν τον ΕΦΚΑ και τις μέλλουσες γενιές ασφαλισμένων.

Ειδικές ρυθμίσεις για συνταξιούχους αναπηρίας

Ιδιαίτερες ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για τους συνταξιούχους αναπηρίας που επιλέγουν να εργαστούν. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν εφαρμόζεται η παρακράτηση του 10% επί της αμοιβής για τους μισθωτούς. Επίσης, δεν ισχύει η προσαύξηση 50% στις εισφορές κύριας ασφάλισης, η οποία θα ανερχόταν σε περίπου 90 ευρώ το μήνα.

Για έναν συνταξιούχο, η χορήγηση ποσοστού αναπηρίας 50% θεωρείται μάλλον ρουτίνα, καθιστώντας αυτή τη ρύθμιση προσβάσιμη σε ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού των συνταξιούχων.

Τα πραγματικά οφέλη για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Το κύριο όφελος για τους εργαζόμενους συνταξιούχους δεν είναι η προσαύξηση της σύνταξης, η οποία είναι συνήθως μικρή. Αντιθέτως, τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα προκύπτουν από τις φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν και τη δυνατότητα να έχουν διπλό εισόδημα, τόσο από το επάγγελμά τους όσο και από τον ΕΦΚΑ.

Αυτή η συνθήκη επιτρέπει στους συνταξιούχους να ενισχύουν σημαντικά το εισόδημά τους, καλύπτοντας ενδεχομένως οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν μετά την αποχώρησή τους από την εργασία, καθώς κάποιοι είχαν διαφορετικά σχέδια και βρέθηκαν αντιμέτωποι με άλλες οικονομικές πραγματικότητες.

Προσοχή στις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη

Είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε μία συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά τη συνταξιοδότηση. Εάν κάποιος επιλέξει την έξοδο με μειωμένη σύνταξη, η οποία μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, στο 62ο έτος της ηλικίας του, έχοντας συμπληρώσει λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης, τότε η κατάσταση είναι διαφορετική.

Σε αυτή την περίπτωση, η συνέχιση της απασχόλησης παράλληλα μετά τη συνταξιοδότηση δεν οδηγεί στη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη πλήρων αποδοχών. Αυτό σημαίνει ότι η εργασία μετά τη λήψη μειωμένης σύνταξης δεν μετατρέπει αυτόματα τη σύνταξη σε πλήρη, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους ενδιαφερόμενους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis