Προθεσμία δύο ημερών για την επιστροφή ενοικίου και οι ανησυχίες της βιομηχανίας

Μια ασφυκτική προθεσμία μόλις δύο εργάσιμων ημερών δόθηκε σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς για να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις φορολογικές τους δηλώσεις, προκειμένου να λάβουν την αναδρομική επιστροφή δύο ενοικίων. Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύθηκε στις 27 Αυγούστου, έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο που δόθηκε στους δικαιούχους να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους.

Προθεσμία εξπρές για την επιστροφή ενοικίου

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά όσους υπηρέτησαν το 2024 στην περιφέρεια και είχαν παραλείψει να συμπεριλάβουν ή είχαν δηλώσει λανθασμένα τον αριθμό του μισθωτηρίου στο έντυπο Ε1 της φορολογικής τους δήλωσης. Το κράτος, αφού χρειάστηκε αρκετούς μήνες για να οργανώσει την ενίσχυση αυτή, έδωσε στους δικαιούχους ελάχιστο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι είχαν στη διάθεσή τους μία Παρασκευή, ένα Σαββατοκύριακο –με την προϋπόθεση ότι ο λογιστής τους εργαζόταν– και μία Δευτέρα για να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους στην επιστροφή. Παρόλα αυτά, η ψηφιακή διοίκηση έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αυτόματη εκκαθάριση έως τις 25 Σεπτεμβρίου, εφόσον ο πολίτης καταφέρει να υπερβεί τη γραφειοκρατική «παγίδα» που στήθηκε μέσα στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.

Ανάλυση πληρωμών με κάρτα και το ερώτημα των μισθών

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρός, παρουσίασε ανάλυση σύμφωνα με την οποία οι πληρωμές με κάρτα δεν καταρρέουν μετά τα μέσα του μήνα. Η ανάλυση αυτή επιχειρεί να δείξει ότι τα εισοδήματα επαρκούν μέχρι το τέλος του μήνα. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στα οποία βασίστηκε η ανάλυση, καταδεικνύουν ότι η δαπάνη την τέταρτη εβδομάδα του μήνα εμφανίζεται μόλις 3,4% χαμηλότερη σε σχέση με την πρώτη.

Ωστόσο, το εύρημα αυτό δεν δίνει απάντηση στο θεμελιώδες ερώτημα της επάρκειας των μισθών, ούτε φωτίζει το ποιες κοινωνικές ομάδες αναγκάζονται πρώτες να περικόψουν βασικές καθημερινές δαπάνες. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία εξισώνουν υψηλά και χαμηλά εισοδήματα, ενώ η κατανάλωση μπορεί να συντηρείται μέσω της ανάλωσης αποταμιεύσεων, της χρήσης πιστωτικών καρτών ή του ετεροχρονισμού άλλων υποχρεώσεων. Επιπλέον, δαπάνες όπως τα ενοίκια, οι δόσεις δανείων και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας δεν εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω συσκευών POS. Η ανάλυση επιβεβαιώνει τη συνέχεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά όχι απαραίτητα ότι στο τέλος του μήνα παραμένει διαθέσιμο εισόδημα.

Ανησυχία στη βιομηχανία για τον μηχανισμό αντιστάθμισης ρύπων

Παράλληλα, η ελληνική βιομηχανία αναμένει ένα όφελος της τάξης των 75 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τον νέο μηχανισμό αντιστάθμισης εκπομπών ρύπων, τον οποίο είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση νωρίτερα φέτος. Ωστόσο, η έγκριση αυτού του μηχανισμού από την Κομισιόν καθυστερεί, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον κλάδο.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αντίστοιχους μηχανισμούς για άλλα κράτη-μέλη, αλλά όχι για την Ελλάδα. Κύκλοι της βιομηχανίας εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την καθυστέρηση αυτή, καθώς θεωρούν το μέτρο απολύτως αναγκαίο, δεδομένης της αυξητικής τάσης των εκπομπών ρύπων και του κόστους που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit