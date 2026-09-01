Οικονομικό πακέτο 1,5 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ με ελαφρύνσεις και ανοιχτά μέτωπα

Το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίησης του βασικού κορμού των μέτρων που θα ανακοινωθούν στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το συνολικό ύψος τους να υπολογίζεται περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ για το έτος 2027. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Ωστόσο, αρκετές από τις αρχικές συζητήσεις για παρεμβάσεις έχουν εγκαταλειφθεί ή μετατεθεί για μεταγενέστερο χρόνο, ενώ κρίσιμες αποφάσεις παραμένουν ανοιχτές.

Το οικονομικό πλαίσιο της ΔΕΘ

Το παζλ των φετινών ανακοινώσεων της ΔΕΘ αρχίζει να διαμορφώνεται, αν και δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί όλα τα κομμάτια του. Το οικονομικό επιτελείο έχει καταλήξει στον βασικό πυρήνα των μέτρων που αφορούν το 2027, με το συνολικό τους κόστος να ανέρχεται περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ορισμένες παρεμβάσεις που είχαν συζητηθεί εντατικά μέχρι πρόσφατα, είτε έχουν εγκαταλειφθεί είτε η εφαρμογή τους έχει μετατεθεί για το μέλλον. Πίσω από το συνολικό αυτό ποσό κρύβονται μέτρα με διαφορετική βαρύτητα και διαφορετικό βαθμό ωριμότητας, με κάποια να θεωρούνται δεδομένα και άλλα να παραμένουν σε επίπεδο σεναρίων.

Ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες περιλαμβάνονται ψηλά στη λίστα των δικαιούχων των νέων φορολογικών παρεμβάσεων. Η πιο συγκεκριμένη αλλαγή που αναμένεται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία από το τρέχον 55% αναμένεται να διαμορφωθεί στο 50%.

Δεν αποκλείεται μάλιστα ο συντελεστής αυτός να μειωθεί ακόμη περισσότερο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ως στόχο να περιορίσει το συνολικό ποσό της εκκαθάρισης φόρου και, κυρίως, να εξασφαλίσει περισσότερη ρευστότητα στους επαγγελματίες. Αντίστοιχη μείωση της προκαταβολής φόρου προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις, σηματοδοτώντας τις ελαφρύνσεις για τα νομικά πρόσωπα σε αυτή τη φάση.

Μέτρα που βγήκαν από το κάδρο

Δύο από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις που είχαν τεθεί προς συζήτηση, έχουν πλέον αφαιρεθεί από το πλαίσιο των μέτρων για το 2027. Πρόκειται για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο αφορά τις επιχειρήσεις, καθώς και τη μείωση του εταιρικού φόρου.

Ο εταιρικός φόρος, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο 22%, δεν αναμένεται να μειωθεί στο 20% όπως είχε αρχικά εξεταστεί. Αυτές οι δύο προτάσεις έχουν βγει από το κάδρο, εκτός εάν υπάρξει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής στις αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου.

Το τεκμαρτό εισόδημα και το «μπόνους συνέπειας»

Πιο περίπλοκη είναι η κατάσταση σχετικά με το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Παρά τις συζητήσεις που είχαν γίνει για τη σταδιακή κατάργησή του, το σύστημα αυτό παραμένει σε ισχύ.

Η νέα προσέγγιση που σχεδιάζεται προβλέπει ότι η δυνατότητα εξόδου από τα τεκμήρια θα συνδεθεί άμεσα με την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών ελέγχων που διενεργούνται, καθώς και με τη συνολική φορολογική συμπεριφορά του κάθε επαγγελματία. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται ένα «μπόνους συνέπειας», το οποίο θα λαμβάνει υπόψη διάφορα στοιχεία. Συγκεκριμένα, θα αξιολογείται η εικόνα του φορολογουμένου στο σύστημα myDATA, η χρήση POS, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ψηφιακά δελτία αποστολής. Επιπλέον, θα λαμβάνεται υπόψη το εάν ο επαγγελματίας πληρώνει ή ρυθμίζει εγκαίρως τις φορολογικές και ασφαλιστικές του εισφορές.

Οι ανοιχτές αποφάσεις και οι «εκπλήξεις»

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στις αποφάσεις που θα ληφθούν την τελευταία στιγμή, λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση στη ΔΕΘ. Αυτές αφορούν κυρίως τις πρόσθετες ενισχύσεις που ενδέχεται να δοθούν στους συνταξιούχους και τις οικογένειες.

Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος που θα απομείνει θα καθορίσει εάν θα υπάρξουν οι γνωστές «εκπλήξεις» που παραδοσιακά ανακοινώνονται στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας επιπλέον στήριξη σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες.

Με πληροφορίες από: Topontiki