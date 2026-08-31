Κατοχυρώνεται το δικαίωμα στη λήθη για επιζώντες καρκίνου, τέλος οι επιβαρύνσεις σε δάνεια

Στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα βρέθηκε η νομική κατοχύρωση και η πρακτική εφαρμογή του «Δικαιώματος στη Λήθη» για τους ανθρώπους που έχουν ιστορικό καρκίνου. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της ΕΛΛΟΚ – Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, Γιώργο Καπετανάκη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε μια πολύ σημαντική ρύθμιση που θεσπίστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων πριν από λίγες εβδομάδες, η οποία αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στον τερματισμό των υπέρογκων επιβαρύνσεων για την ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με καταναλωτικά δάνεια, προσφέροντας ισότιμη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η νέα ρύθμιση και η εφαρμογή της

Η θέσπιση του «Δικαιώματος στη Λήθη» αποτελεί, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, μια «πολύ σημαντική ρύθμιση» και ένα «ορόσημο» για τους επιζώντες από καρκίνο. Μέσω αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, μια πρακτική που μέχρι πρότινος βασιζόταν σε εθελοντικές δεσμεύσεις των αγορών, μετατρέπεται πλέον σε υποχρεωτικό νόμο. Αυτό σημαίνει ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις νέες διατάξεις, εξασφαλίζοντας την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Συγκεκριμένα, από τις 20 Νοεμβρίου, η προηγούμενη διάγνωση καρκίνου δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη κατά την αξιολόγηση αιτήσεων για ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με τομείς της καταναλωτικής πίστης. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύει για άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους πριν από πέντε χρόνια. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε στην ανάρτησή του πως με αυτή την κίνηση «βάζουμε τέλος σε μια μεγάλη αδικία» που αντιμετώπιζαν οι επιζώντες καρκίνου.

Το «δικαίωμα στη λήθη» στην Ελλάδα έναντι της Ευρώπης

Ένα από τα βασικά σημεία της ελληνικής ρύθμισης είναι το χρονικό διάστημα μετά το οποίο ενεργοποιείται το «Δικαίωμα στη Λήθη». Ενώ η αντίστοιχη ευρωπαϊκή Οδηγία έδινε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ορίσουν ένα περιθώριο έως και 15 χρόνια, η Ελλάδα επέλεψε να εφαρμόσει το δικαίωμα αυτό πολύ πιο άμεσα, δηλαδή ήδη από τα πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Αυτή η επιλογή αναδεικνύει την πρόθεση της χώρας να προσφέρει ταχύτερη ανακούφιση και ισότιμη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους επιζώντες.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε την πρωτοβουλία της Ελλάδας να υιοθετήσει ένα συντομότερο χρονικό διάστημα, επισημαίνοντας τη σημασία της άμεσης αποκατάστασης των δικαιωμάτων των πολιτών. Η απόφαση αυτή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το παρελθόν της υγείας των ατόμων δεν θα αποτελεί πλέον εμπόδιο για το μέλλον τους σε οικονομικό επίπεδο, προωθώντας την ένταξη και την απουσία διακρίσεων.

Δηλώσεις των υπουργών και η σημασία της ρύθμισης

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα ρύθμιση. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η νίκη απέναντι στον καρκίνο πρέπει να σηματοδοτεί μια πραγματικά νέα αρχή. Χωρίς το παρελθόν να γίνεται εμπόδιο στο μέλλον. Χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το κοινωνικό και ηθικό υπόβαθρο της νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, επιβεβαίωσε επίσης τη μεγάλη σημασία της ρύθμισης σε δική του ανάρτηση. Συμμετείχε στη συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΛΛΟΚ, Γιώργο Καπετανάκη, και οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στην ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή και τη μελλοντική διεύρυνση του «Δικαιώματος στη Λήθη».

Επόμενα βήματα και μελλοντικοί στόχοι

Και οι δύο υπουργοί, Κυριάκος Πιερρακάκης και Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισαν ότι η θέσπιση αυτής της ρύθμισης αποτελεί ένα «πρώτο, σημαντικό βήμα». Η κοινή τους βούληση είναι να προχωρήσουν «παραπέρα» και να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής του «Δικαιώματος στη Λήθη». Αυτό υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να εξετάσει την επέκταση της ρύθμισης και σε άλλους τομείς ή για άλλα χρονικά διαστήματα, πέραν της καταναλωτικής πίστης.

Ο κ. Πιερρακάκης κατέληξε στην ανάρτησή του με το μήνυμα ότι η νίκη επί του καρκίνου πρέπει να συνιστά μια πραγματικά νέα αρχή για τους επιζώντες, χωρίς το ιστορικό της νόσους να λειτουργεί ως τροχοπέδη. Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, Γιώργο Καπετανάκη, επιβεβαιώνει τη δέσμευση για περαιτέρω ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο την πλήρη κοινωνική και οικονομική επανένταξη των ατόμων αυτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki