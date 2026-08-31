Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με οριακή πτώση 0,10%

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να καταγράφει οριακή πτώση. Παρόλα αυτά, η αγορά έκλεισε τον Αύγουστο με σημαντικά κέρδη, συμπληρώνοντας μια σειρά από ανοδικούς μήνες. Η συναλλακτική δραστηριότητα παρουσίασε εκτόξευση, ξεπερνώντας τα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Η πορεία του γενικού δείκτη

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε τη συνεδρίαση στις 2.677,26 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 0,10%. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο δείκτης εμφάνισε διακυμάνσεις, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακά μια κατώτερη τιμή στις 2.669,50 μονάδες, που αντιστοιχεί σε πτώση 0,39%.

Αντίθετα, η υψηλότερη τιμή που κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης ενδοσυνεδριακά ανήλθε στις 2.690,29 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,39% από το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης. Η τελική εικόνα της ημέρας διαμορφώθηκε με μια μικρή υποχώρηση.

Ο απολογισμός του Αυγούστου

Παρά τη σημερινή οριακή πτώση, η χρηματιστηριακή αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ολοκλήρωσε τον μήνα Αύγουστο με κέρδη που ανήλθαν σε 4,18%. Αυτή η επίδοση σηματοδοτεί την πέμπτη συνεχόμενη ανοδική πορεία για την αγορά, δείχνοντας μια σταθερή θετική τάση τους τελευταίους μήνες.

Η συνολική εικόνα του Αυγούστου ήταν θετική, με την αγορά να διατηρεί την ανοδική της δυναμική παρά τις επιμέρους ημερήσιες διακυμάνσεις. Η επίδοση αυτή ενισχύει την αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς.

Εκτόξευση συναλλακτικής δραστηριότητας

Η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μια σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας. Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε και ξεπέρασε τα 800 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας συγκεκριμένα τα 803,21 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η ενισχυμένη δραστηριότητα οφείλεται κυρίως στην αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων.

Η αναδιάρθρωση αυτή ακολούθησε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στους δείκτες του οίκου MSCI, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένο ενδιαφέρον και κινήσεις από τους επενδυτές. Συνολικά, διακινήθηκαν 58.667.713 μετοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Επίδοση δεικτών και μετοχών

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους δείκτες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,10%. Αντίθετα, ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε, καταγράφοντας άνοδο 0,39%, υποδεικνύοντας μια διαφοροποιημένη εικόνα στην αγορά.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της CrediaBank με +3,23%, ακολουθούμενες από την ΕΥΔΑΠ με +1,76%, την Τιτάν με +1,68%, τον ΟΛΠ με +1,57%, την Optima Bank με +1,25% και τη Viohalco με +1,06%.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn με -2,32%, της Eurobank με -1,38%, της Jumbo με -0,84% και της Elvalhalcor με -0,80%. Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank με 12.331.476 μετοχές και η Alpha Bank με 8.959.765 μετοχές.

Διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα

Το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα επηρέασε και τη σημερινή εικόνα. Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέγραψαν πτώση, ενώ και η Wall Street άνοιξε αρνητικά. Η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στις διεθνείς εξελίξεις, ειδικότερα στη νέα ένταση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Αυτή η ένταση έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου, καθώς και την αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, παράγοντες που δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας στις παγκόσμιες αγορές.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit