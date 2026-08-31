Η χρηματοδότηση των αγροτών ξεκινά με δάνεια 250 εκατ. ευρώ και εγγύηση 70%

Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για τη χρηματοδότηση των αγροτών και των επιχειρήσεων της αγροδιατροφής. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, απευθύνουν την πρώτη πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείων συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ. Η νέα αυτή πρωτοβουλία αφορά το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα, το οποίο αποτελεί το πρώτο από τα τρία εργαλεία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα ενεργοποιείται τη Δευτέρα και αποτελεί το πρώτο από τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους ύψους 80 εκατ. ευρώ, οι οποίοι προέρχονται από το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Αυτά τα 80 εκατ. ευρώ αναμένεται να κινητοποιήσουν δάνεια συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ, προσφέροντας σημαντική ρευστότητα στον κλάδο. Η διαχείριση του Ταμείου έχει ανατεθεί στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενώ η περίοδος επιλεξιμότητας για τα δάνεια εκτείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2029.

Όροι και προϋποθέσεις των δανείων

Το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο προβλέπει τη χορήγηση δύο βασικών τύπων δανείων. Συγκεκριμένα, παρέχονται επενδυτικά δάνεια που κυμαίνονται από 25.000 έως 3.500.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής από 2 έως 15 έτη. Παράλληλα, διατίθενται δάνεια κεφαλαίου κίνησης, τα οποία μπορούν να φτάσουν από 25.000 έως 500.000 ευρώ, με διάρκεια από 2 έως 5 έτη.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Ταμείου είναι η παροχή εγγύησης σε ποσοστό 70% για κάθε χορηγούμενο δάνειο, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για τα πιστωτικά ιδρύματα και διευκολύνοντας την πρόσβαση των αγροτών σε χρηματοδότηση. Επιπλέον, προβλέπεται επιδότηση επιτοκίου έως 4% για διάστημα έως τεσσάρων ετών, ενώ παρέχεται και κλιμακούμενη συμβουλευτική υποστήριξη που μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ.

Στόχοι και δηλώσεις των εμπλεκομένων

Το εργαλείο αυτό απευθύνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγροδιατροφής, ξεκινώντας από τον πρωτογενή τομέα και φτάνοντας έως τη μεταποίηση των προϊόντων. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων, από τον μεμονωμένο παραγωγό έως τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων τόσο των νεοσύστατων όσο και των μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για όποιον θέλει να επενδύσει στην ελληνική αγροδιατροφή ήταν η πρόσβαση σε χρηματοδότηση με όρους που μπορεί να αντέξει. Πρόσθεσε ότι με το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας αξιοποιούνται 160 εκατ. ευρώ δημόσιων πόρων, τα οποία, μέσω της συνεργασίας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα, δημιουργούν δυνατότητες χρηματοδότησης περίπου 365 εκατ. ευρώ για ολόκληρη την αλυσίδα της αγροδιατροφής.

Ο κ. Σχοινάς τόνισε επίσης ότι με το πρώτο εργαλείο κινητοποιούνται δάνεια 250 εκατ. ευρώ, με εγγυήσεις, επιδότηση επιτοκίου και σημαντικά χαμηλότερες απαιτήσεις εξασφαλίσεων. Στόχος είναι ο παραγωγός με ένα σχέδιο να μπορεί να το προχωρήσει, η επιχείρηση να μπορεί να επενδύσει για να μεγαλώσει, και κυρίως ένας νέος άνθρωπος που σκέφτεται να μπει στην παραγωγή να έχει περισσότερα εφόδια για το πρώτο του βήμα.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου, ανέφερε ότι το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας αξιοποιεί τη σημαντική εμπειρία της ΕΑΤ στην υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων με πολύ ευνοϊκούς όρους για τους δανειολήπτες. Στόχος της είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας και η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, επισημαίνοντας ότι με τη συνεργασία των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα πρώτα δάνεια αναμένεται να φτάσουν το συντομότερο δυνατό στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις.

Τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Πέρα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα, το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει δύο επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου. Συνολικά, τα τρία αυτά εργαλεία, με δημόσια δαπάνη 160 εκατ. ευρώ και τη μόχλευση πόρων μέσω του τραπεζικού συστήματος, αναμένεται να δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο δανείων περίπου 365 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο εργαλείο είναι το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 95 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτού, θα παρέχονται δάνεια από 10.000 έως 50.000 ευρώ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για επενδύσεις όσο και για κεφάλαιο κίνησης, με διάρκεια από 1 έως 8 έτη. Για αυτά τα δάνεια, το 50% του ποσού θα είναι άτοκο, ενώ για το υπόλοιπο 50% θα παρέχεται πλήρης επιδότηση επιτοκίου για δύο έτη. Επιπλέον, προβλέπεται συμβουλευτική υποστήριξη ύψους 800 ευρώ ανά δανειολήπτη.

Το τρίτο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, το οποίο θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 20 εκατ. ευρώ. Αυτό το ταμείο απευθύνεται ειδικά σε νεοεισερχόμενους γεωργούς, δηλαδή σε άτομα έως 40 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία και την προσέλκυση νέων αγροτών στον τομέα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis