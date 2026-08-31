Θερινές εκπτώσεις 2026: Μικρότερος κύκλος εργασιών για έξι στις δέκα επιχειρήσεις

Τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας για την πορεία των θερινών εκπτώσεων του 2026 δημοσιεύθηκαν από το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν έξι στις δέκα εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών κατά τη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων. Αντίθετα, μόλις μία στις δέκα επιχειρήσεις κατέγραψε υψηλότερο τζίρο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εικόνα της αγοράς και οι πιέσεις στις επιχειρήσεις

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε ένα πρώτο εξάμηνο του έτους που χαρακτηρίστηκε από χαμηλές πωλήσεις, αποτυπώνοντας τις πιέσεις και τις αναταράξεις που υφίσταται η αγορά. Ειδικότερα, το 57,5% των επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο κατέγραψε χειρότερες πωλήσεις συγκριτικά με πέρυσι, ενώ μόνο το 10% είδε τον τζίρο του να αυξάνεται.

Οι καλύτερες τιμές που προσφέρθηκαν δεν κατάφεραν να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Οι τελευταίοι φαίνεται να ανακατευθύνουν το διαθέσιμο εισόδημά τους σε λίαν απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες, εν μέσω διεθνών κατακερματισμών και έντονης αβεβαιότητας. Ως αποτέλεσμα, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τίθεται εν αμφιβόλω, με τους επιχειρηματίες να εναποθέτουν τις ελπίδες τους στα μέτρα ελάφρυνσης των επιβαρύνσεων που αναμένονται να ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ικανοποίηση και ποσοστά εκπτώσεων

Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις, ποσοστό 47,2%, εμφανίστηκαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τον τζίρο τους κατά την περίοδο των φετινών θερινών εκπτώσεων. Η ανάγκη για περαιτέρω προώθηση των πωλήσεων οδηγεί σχεδόν τέσσερις στους δέκα επιχειρηματίες, ποσοστό 37,7%, να δηλώνουν πρόθυμοι να διατηρήσουν τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές και μετά το επίσημο πέρας των εκπτώσεων, παρά τους περιορισμούς του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, σχεδόν έξι στις δέκα επιχειρήσεις, συγκεκριμένα το 57,6%, υιοθέτησαν ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30%. Το «κλιμάκιο έκπτωσης» μεταξύ 31% και 40% συγκέντρωσε την ισχυρότερη προτίμηση μεταξύ των επιχειρηματιών.

Οι μεταβολές στις πωλήσεις

Για περισσότερες από πέντε στις δέκα επιχειρήσεις, το 53,3% των οποίων κατέγραψε χαμηλότερες πωλήσεις συγκριτικά με την αντίστοιχη εκπτωτική περίοδο πέρυσι, η μείωση διαμορφώθηκε έως 10%. Αυτό το αποτέλεσμα, αν και βελτιωμένο σχετικά με πέρυσι, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί θετικό.

Στο ίδιο πλαίσιο, για περίπου τις μισές επιχειρήσεις, το 52,2% που δήλωσε αύξηση των πωλήσεων, η άνοδος δεν υπερέβη το 10% σε σχέση με πέρυσι. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη γενικότερη στασιμότητα ή τη μικρή ανάκαμψη που παρατηρήθηκε στην αγορά.

Η καλύτερη περίοδος αγοραστικής κίνησης και οι προσδοκίες

Όσον αφορά την περίοδο με την υψηλότερη αγοραστική κίνηση, για περισσότερες από τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις, ποσοστό 44,3%, αυτή ήταν ο Ιούλιος. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με παλαιότερες έρευνες, με εξαίρεση την περυσινή χρονιά, οπότε είχε καταγραφεί ως καλύτερη περίοδος πωλήσεων το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Οι επιχειρηματίες, αντιμέτωποι με τις προκλήσεις αυτές, αναμένουν με ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις για μέτρα ελάφρυνσης των επιβαρύνσεων, ελπίζοντας σε μία βελτίωση της κατάστασης της αγοράς και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki