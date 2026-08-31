Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ αποκάλυψε υπόθεση λαθρεμπορίας παπουτσιών με αποκρυβέντα έσοδα 2,7 εκατ. ευρώ

Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η αποκάλυψη έγινε με τη βοήθεια ενός ειδικού αλγορίθμου ανάλυσης κινδύνου, ο οποίος οδήγησε τους ελεγκτές στα γραφεία και στις αποθήκες μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο.

Ο ρόλος του αλγορίθμου και ο εντοπισμός της υπόθεσης

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ αξιοποίησαν τον ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) για να εντοπίσουν την υπόθεση. Ο αλγόριθμος αυτός συνέβαλε καθοριστικά στην αποκάλυψη της μεγάλης κλίμακας λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, η οποία είχε ως επίκεντρο τη διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων παπουτσιών στην ελληνική αγορά.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα του χονδρικού εμπορίου αποσκευών, τσαντών και συναφών ειδών. Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά της μέσα στο 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους ελεγκτές.

Το προφίλ της επιχείρησης και οι αδήλωτες πωλήσεις

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι αυτή εισήγαγε και διέθετε στην αγορά μεγάλες ποσότητες παπουτσιών. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, δεν εκδίδονταν τα προβλεπόμενα τιμολόγια για τις πωλήσεις αυτές, με αποτέλεσμα να αποκρύπτονται σημαντικά έσοδα από το ελληνικό δημόσιο.

Οι ελεγκτές προχώρησαν σε ενδελεχή συγκέντρωση και διασταύρωση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Αυτά αφορούσαν τις εισαγωγές των προϊόντων, τις αγορές που είχε πραγματοποιήσει η επιχείρηση, τις πωλήσεις της, καθώς και τα αποθέματά της. Η συστηματική επεξεργασία αυτών των δεδομένων οδήγησε στην πλήρη αποκάλυψη της παράνομης δραστηριότητας.

Το ύψος της λαθρεμπορίας και της φοροδιαφυγής

Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ότι η επιχείρηση είχε εισαγάγει συνολικά πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, για την πώληση αυτών των προϊόντων, είχαν εκδοθεί τιμολόγια μόνο για 230.000 ζευγάρια. Αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων διακινήθηκε χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά.

Ειδικότερα, για τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια παπουτσιών δεν είχαν εκδοθεί τα απαιτούμενα παραστατικά. Τα έσοδα που φέρεται να αποκρύφτηκαν από αυτή την παράνομη δραστηριότητα ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που δεν καταβλήθηκε υπολογίζεται σε 648.000 ευρώ.

Οι οικονομικές συνέπειες και οι δεσμεύσεις

Συνολικά, οι φόροι που δεν καταβλήθηκαν από την επιχείρηση, ως αποτέλεσμα της λαθρεμπορίας και της φοροδιαφυγής, υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τόσο τα αποκρυβέντα έσοδα όσο και τον μη αποδοθέντα ΦΠΑ, αναδεικνύοντας το μέγεθος της οικονομικής ζημίας για το δημόσιο.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας και των μέτρων που έχουν ληφθεί, έχουν ήδη δεσμευτεί έξι εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά. Τα εμπορευματοκιβώτια αυτά ανήκουν στην ελεγχόμενη επιχείρηση, αποτελώντας μέρος των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης.

Συνδέσεις της διαχειρίστριας με παρόμοιες υποθέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, η φερόμενη ως διαχειρίστρια της εταιρείας είναι κινεζικής καταγωγής. Η συγκεκριμένη γυναίκα συνδέεται στενά με μια άλλη γυναίκα, επίσης κινεζικής καταγωγής, η οποία είχε απασχολήσει πρόσφατα τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ. Η προηγούμενη υπόθεση αφορούσε αντίστοιχη δραστηριότητα λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, γεγονός που υποδεικνύει ένα πιθανό μοτίβο παράνομων ενεργειών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit