Μια νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σχολικά είδη τέθηκε σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026. Η δράση αυτή αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, με τον μέσο όρο της μείωσης να διαμορφώνεται στο 9,5%, προσφέροντας μία «ανάσα» στα ελληνικά νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ζωής.

Εύρος και διάρκεια της πρωτοβουλίας

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών καλύπτει 1.740 προϊόντα, περιλαμβάνοντας τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, καθώς και σχολικά είδη ενόψει της νέας σχολικής περιόδου. Ο μέσος όρος μείωσης των τιμών ανέρχεται στο 9,5%. Η πρωτοβουλία τέθηκε σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, και θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους, δηλαδή έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Στόχος είναι οι μειώσεις αυτές να αποκτήσουν διάρκεια και συνέχεια, με τις επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί για δίμηνη συμμετοχή να έχουν συμφωνήσει να προσθέσουν και νέους κωδικούς προϊόντων στο επόμενο δίμηνο.

Προϊόντα και ειδικές μειώσεις

Οι καταναλωτές θα βρουν μειωμένες τιμές σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από κρέας και γάλα μέχρι βρεφικές τροφές και ζυμαρικά. Ειδικότερα, πάνω από 1.700 επώνυμοι κωδικοί προϊόντων από το «καλάθι του νοικοκυριού» διατίθενται με μειωμένες τιμές κατά μέσο όρο 9%. Στην κατηγορία του κρέατος, η μείωση φτάνει μεσοσταθμικά το 7,5%.

Επιπλέον, 405 σχολικά είδη θα είναι διαθέσιμα με μειωμένες τιμές κατά μέσο όρο 12%. Αυτά τα είδη μπορούν να βρεθούν στα σούπερ μάρκετ, καθώς και σε τρεις αλυσίδες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, συγκεκριμένα στα καταστήματα Μουστάκας, Max Stores και Ζαχαριάς.

Συνεργασία και συμμετέχοντες

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Η πρόεδρος και διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, αναφέρθηκε επίσης στις μειώσεις.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ήδη πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, δείχνοντας μια ευρεία ανταπόκριση από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε ότι «η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη ενόψει της νέας περιόδου, δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής». Υπογράμμισε ότι η δράση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά διαρκών παρεμβάσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος της ελληνικής οικογένειας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε επίσης τη σημασία της στήριξης των παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν «νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό», καθώς και των συνεχών παρεμβάσεων στην αγορά, ώστε «να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια». Πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία. Και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού».

Προηγούμενες παρεμβάσεις και παρακολούθηση της αγοράς

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και σε προηγούμενες παρεμβάσεις στην αγορά, οι οποίες ξεκίνησαν από την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων τον Φεβρουάριο. Τότε, εκτός από τα μέτρα για τα καύσιμα, είχαν ληφθεί και μέτρα για την επιβολή πλαφόν στις τιμές. Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε: «Αν και είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς, όταν βρίσκεσαι σε έκτακτες καταστάσεις υποχρεώνεσαι σε μέτρα».

Στα τέλη Ιουνίου, με την εκτίμηση ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδεύει προς το τέλος του, αποφασίστηκε η άρση του πλαφόν. Παράλληλα, εφαρμόστηκε μια κοινωνική πρωτοβουλία για το «πάγωμα» των τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λόγω και των μεγάλων τουριστικών ροών που ασκούν πιέσεις στην κατανάλωση. «Πήγαμε σε μια "συμφωνία κυρίων", η οποία τηρήθηκε, καθώς έπεσε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα» ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι υπήρξαν και αυξήσεις σε προϊόντα, καθώς «λειτουργούμε σε παγκόσμια ελεύθερη αγορά».

Ο υπουργός τόνισε ότι το Υπουργείο «παρακολουθεί καθημερινά την αγορά» και εκτίμησε ότι «μέχρι αύριο» θα υπάρχει «ένας τεκμηριωμένος υπολογισμός για το όφελος στο καλάθι του μέσου νοικοκυριού».

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit