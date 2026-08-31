Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών: Καταγγελίες για μη συμμόρφωση funds

Σειρά σοβαρών καταγγελιών εξαπολύει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, στρέφοντας τα βέλη του κατά των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, γνωστών ως servicers. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι τα funds επιδεικνύουν αυθαιρεσία και δεν συμμορφώνονται με τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις. Το ζήτημα τίθεται ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Σύλλογο να καλεί την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Αδιαφάνεια και μη συμμόρφωση των funds

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, παρά την έκδοση της απόφασης 06/2026 της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, καθώς και τη θέσπιση του νόμου 5312/2026, τα funds εξακολουθούν να λειτουργούν σε καθεστώς αδιαφάνειας. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι εταιρείες διαχείρισης αρνούνται να εφαρμόσουν τις δικαστικές αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί.

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για συστηματικές παραβάσεις από την πλευρά των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτή η στάση των funds δημιουργεί ένα περιβάλλον ανασφάλειας για τους δανειολήπτες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πρακτικές που έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα των πρόσφατων νομικών ρυθμίσεων.

Δομικά ελαττώματα στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη στηλιτεύει επίσης τα δομικά ελαττώματα που παρουσιάζει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, οι πλατφόρμες του μηχανισμού εμφανίζουν λανθασμένα ποσά, γεγονός που περιπλέκει την προσπάθεια των οφειλετών να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Πέρα από τα λανθασμένα ποσά, ο Σύλλογος κάνει λόγο για αυθαίρετες χρεώσεις και προτάσεις ρύθμισης που απέχουν σημαντικά από την πραγματική εισοδηματική κατάσταση των οφειλετών. Αυτά τα προβλήματα καθιστούν τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό αναποτελεσματικό για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων.

Η κύρια κατοικία ως «κόκκινη γραμμή»

Στην ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη θέτει ως «κόκκινη γραμμή» την προστασία της κύριας κατοικίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «Η στέγη δεν είναι επενδυτικό προϊόν στα χέρια κερδοσκοπικών funds, αλλά το απαραβίαστο καταφύγιο κάθε οικογένειας».

Για να τεθεί τέλος στην ασυδοσία των εταιρειών διαχείρισης, ο Σύλλογος έχει καταθέσει έξι συγκεκριμένες προτάσεις. Καλεί δε την Πολιτεία να αναλάβει άμεσα νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των δανειολήπτων και να εφαρμοστούν πλήρως οι δικαστικές αποφάσεις και οι νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr