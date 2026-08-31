Σφίγγει ο κλοιός για το Airbnb: Νέα μέτρα στην Ελλάδα και παρέμβαση της Ευρώπης

Νέες ρυθμιστικές παρεμβάσεις σχεδιάζονται τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, γνωστής ως Airbnb. Η συγκεκριμένη μορφή μίσθωσης έχει αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα που επιδεινώνει τη στεγαστική κρίση, οδηγώντας σε συρρίκνωση της διαθεσιμότητας σπιτιών για μακροχρόνια ενοικίαση σε προσιτές τιμές.

Στα μεγάλα ελληνικά αστικά κέντρα, τα τελευταία χρόνια, πολλοί ιδιοκτήτες στράφηκαν στη βραχυχρόνια μίσθωση αναζητώντας επιπλέον εισόδημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ακόμη και οι «κλειστές» κατοικίες που σταδιακά επιστρέφουν στην αγορά, συχνά να διατίθενται ξανά ως Airbnb ή τουριστικό κατάλυμα, αντί να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες των πολιτών.

Αυστηροποίηση των κανόνων στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, όπου ήδη εφαρμόζεται ένα πλέγμα περιορισμών, οι κανόνες για τα ακίνητα Airbnb οδεύουν προς περαιτέρω αυστηροποίηση. Για το διάστημα από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, παραμένει σε ισχύ ένας περιορισμός στις νέες εγγραφές στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, ο οποίος αφορά ακίνητα στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση παράβασης αυτής της εντολής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το 50% του εισοδήματος. Επιπλέον, ακίνητα που βρίσκονται σε απαγορευμένες περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και διαγράφονται από το Μητρώο, δεν μπορούν να ενταχθούν εκ νέου σε αυτό τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026. Εφόσον εντοπιστεί νέα παράβαση μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, μετά την επιβολή του πρώτου προστίμου, η κύρωση γίνεται εξοντωτική, με το ελάχιστο ποσό να διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ.

Προτάσεις για περαιτέρω έλεγχο

Καθώς τα υφιστάμενα μέτρα φαίνεται να μην επαρκούν, ενόψει της ΔΕΘ εξετάζονται προτάσεις για τον έλεγχο της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται στο τραπέζι συγκαταλέγονται η καθιέρωση διαφορετικού φορολογικού καθεστώτος, η εισαγωγή αδειοδοτικών απαιτήσεων ή τελών σε περιοχές υψηλής ζήτησης.

Ταυτόχρονα, εξετάζεται η νέα παράταση κατά ένα έτος του απαγορευτικού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στα τρία πρώτα διαμερίσματα του δήμου της Αθήνας. Επίσης, υπάρχει σκέψη για επέκταση του μέτρου σε νησιά της χώρας που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα στέγασης.

Φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις

Η κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες που επιλέγουν να βγάλουν τα ακίνητά τους από τη βραχυχρόνια μίσθωση και να τα διαθέσουν για μακροχρόνια ενοικίαση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για 36 μήνες σε ορισμένες νέες μισθώσεις, ενθαρρύνοντας έτσι την επιστροφή κατοικιών στην παραδοσιακή αγορά ενοικίων.

Η ευρωπαϊκή διάσταση της στεγαστικής κρίσης

Η Ελλάδα δεν αποτελεί τη μοναδική χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει ζήτημα στεγαστικής κρίσης. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει νέα νομοθεσία με στόχο την υποστήριξη των κρατών-μελών. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη του μεγάλου ελλείμματος κατοικιών και στην άμβλυνση της στεγαστικής κρίσης που πλήττει πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr