Από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, οι καταναλωτές θα βρουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων σχολικών ειδών 1.740 προϊόντα με μειωμένες τιμές. Η μέση μείωση των τιμών διαμορφώνεται στο 9,5%, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή με στόχο τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών.

Η έναρξη της πρωτοβουλίας και ο στόχος της

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών αφορά ένα ευρύ φάσμα προϊόντων βασικής καθημερινής κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και ειδών διαβίωσης, καθώς και σχολικών ειδών ενόψει της νέας περιόδου. Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε πως η πρωτοβουλία αυτή «δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής».

Συνολικά, πρόκειται για 1.740 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι παρουσιάζουν μέσο όρο μείωσης τιμής της τάξης του 9,5%. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται οι καταναλωτές από τις αυξήσεις τιμών.

Οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία

Στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών συμμετέχουν ενεργά περισσότερες από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, καθώς και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επιπλέον, τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία, προσφέροντας μειωμένες τιμές σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων.

Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή για περαιτέρω διεύρυνση, καθώς αναμένονται νέες προσθήκες από επιχειρήσεις μέσα στην εβδομάδα. Επίσης, δεν αποκλείονται πρόσθετες μειώσεις τιμών από αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι από 1.740 κωδικοί αποτελούν τη σημερινή επίσημη καταμέτρηση και όχι κατ' ανάγκη το τελικό εύρος της πρωτοβουλίας.

Δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του υπουργείου του, της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία».

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει εφησυχασμός, καθώς «οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού». Εκτίμησε, επίσης, ότι «μέχρι αύριο» θα υπάρξει ένας «τεκμηριωμένος υπολογισμός για το όφελος στο καλάθι του μέσου νοικοκυριού».

Η «συμφωνία κυρίων» και οι προκλήσεις της αγοράς

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε σε μια «συμφωνία κυρίων», η οποία, όπως είπε, τηρήθηκε και συνέβαλε στην πτώση του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι υπήρξαν και αυξήσεις σε ορισμένα προϊόντα, καθώς η αγορά λειτουργεί σε ένα παγκόσμιο ελεύθερο πλαίσιο.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα του κόστους στέγασης, επισημαίνοντας ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Αττική και όσων ζουν στο ενοίκιο». Τόνισε ότι η επιβάρυνση αυτή δεν αποτυπώνεται επαρκώς στις σχετικές στατιστικές, καθώς τα ενοίκια δεν δηλώνονται πάντα με τρόπο που να αντανακλά την πραγματική εικόνα. Αντίθετα, οι στατιστικές για τα τρόφιμα θεωρούνται αξιόπιστες.

Σχετικά με τον πληθωρισμό, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι «ο πληθωρισμός είναι 40% όσο είναι στην Ευρωζώνη και αντίστοιχα έχουν αυξηθεί και οι μισθοί, αλλά αν έχει αυξηθεί 100% το ενοίκιο αυτό αλλάζει τη συνθήκη».

Οι κατηγορίες προϊόντων με τις μεγαλύτερες μειώσεις

Οι λίστες με τα προϊόντα που εντάσσονται στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών έχουν δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Σε αυτές τις λίστες, καταγράφονται αναλυτικά οι μειώσεις ανά κωδικό προϊόντος και κατηγορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών εντοπίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτές περιλαμβάνουν επώνυμα προϊόντα, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και σχολικά είδη, προσφέροντας σημαντική ελάφρυνση στους καταναλωτές ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Reader