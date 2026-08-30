Αγροτικές επιδοτήσεις: Προκαταβολή έως 50% με εγγύηση, καθορίζει η ΑΑΔΕ

Προκαταβολή έως και το 50% των αγροτικών επιχορηγήσεων που απομένουν μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι ήδη εγκεκριμένων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται, ωστόσο, με την απαίτηση παροχής εγγύησης που να καλύπτει ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής, σύμφωνα με νέα απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το πλαίσιο των αγροτικών επιδοτήσεων και η απόφαση της ΑΑΔΕ

Οι αγροτικές επιδοτήσεις, για τις οποίες εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση, αφορούν στα Σχέδια Βελτίωσης και τις επενδύσεις εξοικονόμησης νερού. Πρόκειται για έργα που συνεχίζονται από το προηγούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και εντάσσονται στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η ΑΑΔΕ, με την απόφασή της, καθορίζει τη διαδικασία πληρωμής αυτών των επιχορηγήσεων.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 26 Αυγούστου. Ρυθμίζει λεπτομερώς τις προκαταβολές, τις ενδιάμεσες καταβολές, καθώς και την τελική εξόφληση των δικαιούχων. Παρόλα αυτά, αναμένεται ακόμα να καθοριστεί μία συγκεκριμένη ημερομηνία για την πίστωση των λογαριασμών των ενδιαφερομένων.

Όροι και προϋποθέσεις για τη λήψη προκαταβολής

Για να μπορέσει ένας δικαιούχος να λάβει την προκαταβολή, είναι απαραίτητο να έχει προηγουμένως εκδοθεί η απόφαση με την οποία το έργο του συνεχίζεται στη νέα προγραμματική περίοδο. Αφού εκδοθεί αυτή η απόφαση, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει το σχετικό αίτημα για την προκαταβολή.

Το ανώτατο ποσό της προκαταβολής μπορεί να ανέλθει στο μισό της δημόσιας χρηματοδότησης που απομένει να καταβληθεί στον δικαιούχο. Στον υπολογισμό αυτού του ποσού δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε το συνολικό κόστος της επένδυσης, ούτε οποιαδήποτε επιδότηση έχει ήδη πληρωθεί. Για παράδειγμα, εάν απομένουν 60.000 ευρώ επιδότησης προς καταβολή, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει προκαταβολή έως 30.000 ευρώ.

Η απαίτηση της εγγύησης και οι προκλήσεις για τους παραγωγούς

Για την είσπραξη της προκαταβολής, ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει τραπεζική ή ισοδύναμη εγγύηση, η οποία θα καλύπτει ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής, δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα, 30.000 ευρώ. Επιπλέον, απαιτείται και η ύπαρξη ενός ειδικού τραπεζικού λογαριασμού.

Η εγγύηση αυτή αποτελεί απαραίτητη εξασφάλιση για την εκταμίευση της προκαταβολής. Κατά συνέπεια, για τους παραγωγούς που έχουν άμεση ανάγκη χρημάτων για να προχωρήσουν τα έργα τους, η εξασφάλιση της απαιτούμενης εγγύησης και οι όροι υπό τους οποίους αυτή μπορεί να χορηγηθεί, αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα.

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για πληρωμές άνω των 10.000 ευρώ

Για την πληρωμή πράξεων των οποίων το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, η απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέπει την υποχρεωτική προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς να τίθεται όρος παρακράτησης. Αυτό σημαίνει ότι η απλή έγκριση της επένδυσης δεν επαρκεί από μόνη της για την εκταμίευση των χρημάτων.

Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και τα προβλεπόμενα αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από την κατάλληλη αιτιολογία για την είσπραξη των χρημάτων. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι αυτή η συγκεκριμένη προϋπόθεση αφορά αποκλειστικά τις επενδυτικές ενισχύσεις που καλύπτονται από την εν λόγω απόφαση και δεν συνιστά γενικό κανόνα για κάθε αγροτική επιδότηση ή για τις ετήσιες αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλουν οι παραγωγοί.

Με πληροφορίες από: Newsit