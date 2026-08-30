Κατώτατος μισθός: Πάνω από 950 ευρώ η νέα αύξηση – Ποιοι κερδίζουν

Η κυβέρνηση δρομολογεί νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει τα 950 ευρώ μέχρι το 2027. Την εξέλιξη αυτή προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια πρόσφατης περιοδείας του στη δυτική Μακεδονία. Από την επικείμενη αύξηση αναμένεται να επωφεληθούν πάνω από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι.

Η δέσμευση του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον στόχο της κυβέρνησης, τόνισε ότι η συνολική ευημερία της οικονομίας πρέπει να φτάσει σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση ήταν συνεπής στο προεκλογικό της πρόγραμμα, όπου είχε δεσμευτεί για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ.

Πλέον, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε με βεβαιότητα ότι ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, επιβεβαιώνοντας τον στόχο για το 2027.

Ποιοι ωφελούνται από την αύξηση

Από τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να επωφεληθούν τρεις κατηγορίες εργαζομένων. Συνολικά, πάνω από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι προβλέπεται να δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Επιπλέον, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και τα επιδόματα, γεγονός που διευρύνει τον κύκλο των άμεσα ωφελούμενων.

Παραδείγματα με τριετίες

Για να γίνει πιο κατανοητή η επίδραση της αύξησης, χρησιμοποιείται ένα χαρακτηριστικό σενάριο όπου ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 970 ευρώ μεικτά. Στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου, ένας εργαζόμενος που σήμερα λαμβάνει τον κατώτατο μισθό των 920 ευρώ και έχει συμπληρώσει μία τριετία, θα μπορούσε να δει τις μεικτές αποδοχές του να αυξάνονται στα 1.062 ευρώ.

Για εργαζόμενους με δύο τριετίες, ο μισθός θα έφτανε τα 1.154 ευρώ μεικτά. Αντίστοιχα, για όσους έχουν συμπληρώσει τρεις τριετίες, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωνόταν στα 1.246 ευρώ μεικτά, σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο παράδειγμα.

Με πληροφορίες από: cnn.gr