Εκρηκτικό κοκτέιλ ανατιμήσεων τον Σεπτέμβριο: Πίεση σε καύσιμα, ρεύμα, σούπερ μάρκετ και ενοίκια

Οι πολίτες επιστρέφουν από τις θερινές διακοπές αντιμετωπίζοντας ένα νέο, ολέθριο κύμα ανατιμήσεων που αναμένεται να πλήξει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τον Σεπτέμβριο. Η κοινωνική δυσφορία χτυπάει «κόκκινο», καθώς τα στοιχεία των ερευνών δείχνουν ότι η οικονομική ασφυξία στα ελληνικά νοικοκυριά λαμβάνει πλέον εφιαλτικές διαστάσεις. Πάνω από έξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι το μηνιαίο εισόδημα εξαντλείται πριν να συμπληρωθεί το πρώτο εικοσαήμερο του μήνα, γεγονός που υπογραμμίζει την έντονη πίεση που βιώνουν.

Η οικονομική ασφυξία στα νοικοκυριά

Το εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί να πυροδοτήσει κοινωνικές αντιδράσεις συντίθεται από το συνεχιζόμενο ράλι στις τιμές των υγρών καυσίμων και τους νέους «φουσκωμένους» λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, το ανελέητο κύμα ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ επιβαρύνει σημαντικά το κόστος διαβίωσης.

Ταυτόχρονα, το πρωτοφανές στεγαστικό αδιέξοδο με τα ενοίκια προσθέτει μια ακόμη σοβαρή πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθιστώντας την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών ιδιαίτερα δύσκολη.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο σκεπτικισμός της αγοράς

Την ίδια περίοδο, το πολιτικό σκηνικό κινείται στον αστερισμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου αναμένονται πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Ωστόσο, οι προετοιμασίες του οικονομικού επιτελείου για αυτές τις εξαγγελίες αντιμετωπίζονται με βαθύ σκεπτικισμό και οργή από την αγορά.

Οι καταναλωτές και οι παραγωγικοί φορείς εκφράζουν την πεποίθηση ότι τα όποια αποσπασματικά επιδόματα, τα passes και τα κυβερνητικά «καθρεφτάκια για ιθαγενείς» αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό της εισοδηματικής αφαίμαξης που υφίσταται η κοινωνία. Αυτή η στάση αντανακλά την αίσθηση ότι τα μέτρα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της γενικευμένης ακρίβειας.

Οι πιέσεις στην αγορά υγρών καυσίμων

Η αγορά των υγρών καυσίμων μετατρέπεται ξανά σε πεδίο ανεξέλεγκτων κερδοσκοπικών πιέσεων. Αυτό το φαινόμενο αποδίδεται στις διεθνείς διακυμάνσεις στο αργό πετρέλαιο, καθώς και στις γεωπολιτικές εντάσεις που επικρατούν παγκοσμίως.

Οι αναλυτές της αγοράς πετρελαιοειδών εκτιμούν ότι ο Σεπτέμβριος θα σπάσει κάθε προηγούμενο φράγμα στις τιμές. Προβλέπουν τρία εφιαλτικά σενάρια διακύμανσης που θα καθορίσουν την πορεία της οικονομίας και θα επηρεάσουν άμεσα το κόστος μετακίνησης και μεταφοράς για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Τα σενάρια για την τιμή της αμόλυβδης και του diesel

Στο ήπιο σενάριο, εφόσον επικρατήσει σχετική ηρεμία στις διεθνείς αγορές, η αμόλυβδη βενζίνη στα μεγάλα αστικά κέντρα προβλέπεται να κινηθεί μεταξύ 1,90 και 1,95 ευρώ το λίτρο. Στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να κυμανθεί από 2,05 έως 2,10 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης (diesel) στο ίδιο σενάριο αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 1,65 και 1,70 ευρώ το λίτρο, διατηρώντας μια σχετική σταθερότητα.

Το βασικό σενάριο, το οποίο συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες επιβεβαίωσης σύμφωνα με τους αναλυτές, προβλέπει ότι η αμόλυβδη βενζίνη θα σταθεροποιηθεί ακαριαία πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2,00 ευρώ, φτάνοντας έως τα 2,05 ευρώ στα αστικά κέντρα. Στη νησιωτική Ελλάδα, το κύμα αυτό θα λάβει ληστρικές διαστάσεις, αγγίζοντας τα 2,15 με 2,25 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, το πετρέλαιο κίνησης θα προσεγγίσει τα 1,78 με 1,85 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα έξοδα.

Τέλος, στο δυσμενές σενάριο, σε περίπτωση νέων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές, η μέση τιμή της αμόλυβδης απειλεί να εκτιναχθεί στα 2,10 με 2,20 ευρώ στα αστικά κέντρα και έως τα 2,40 ευρώ στα νησιά. Ταυτόχρονα, το diesel θα σπάσει το φράγμα των 1,90 ευρώ. Η υπέρβαση αυτών των ορίων δεν αποτελεί απλώς μια αριθμητική επιβάρυνση για τους πολίτες, αλλά έναν βίαιο επιταχυντή του πληθωρισμού, με ευρύτερες συνέπειες στην οικονομία.

Με πληροφορίες από: Topontiki