Έως και 400 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη: Οι έξι κινήσεις που μπορούν να αυξήσουν το τελικό ποσό

Η απόφαση για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης αποτελεί μια σημαντική απόφαση ζωής, η οποία απαιτεί σωστή προετοιμασία, ενημέρωση και προσεκτικό σχεδιασμό. Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό ποσό της σύνταξης που θα λαμβάνει ο ασφαλισμένος, καθιστώντας τον στρατηγικό σχεδιασμό απαραίτητο.

Παράγοντες που επηρεάζουν το ποσό της σύνταξης

Η χρονική στιγμή της εξόδου από την εργασία είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Τα συνολικά έτη ασφάλισης που έχει συμπληρώσει ο ασφαλισμένος διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στο ύψος της σύνταξης. Επιπλέον, η αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη.

Η επιλογή μεταξύ πλήρους ή μειωμένης σύνταξης είναι μια ακόμη παράμετρος που επηρεάζει το τελικό ποσό. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτές που αφορούν την αναπηρία, το ποσοστό αναπηρίας του ασφαλισμένου μπορεί επίσης να διαμορφώσει το ύψος της παροχής.

Ο αναλυτικός οδηγός της ΕΝΥΠΕΚΚ

Ένας αναλυτικός οδηγός, που εκδόθηκε από την ΕΝΥΠΕΚΚ και υπογράφεται από τον καθηγητή και πρόεδρό της, Αλέξη Π. Μητρόπουλο, παρουσιάζει έξι κινήσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σύνταξη. Αυτές οι κινήσεις μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα ή και συνδυαστικά, προσφέροντας ευελιξία στους ασφαλισμένους.

Μεταξύ των κινήσεων που αναφέρονται στον οδηγό της ΕΝΥΠΕΚΚ περιλαμβάνονται η εξαγορά πλασματικών ετών, η συμπλήρωση 40ετίας, η αποφυγή της μειωμένης σύνταξης και η συμπλήρωση 20ετίας ασφάλισης. Κάθε μία από αυτές τις επιλογές μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του τελικού ποσού της σύνταξης.

Η σημασία της εξαγοράς πλασματικών ετών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης. Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, αυτή η κίνηση μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να οδηγήσει σε προσαύξηση της σύνταξης που φτάνει ακόμη και τα 400 ευρώ τον μήνα. Η εξαγορά πλασματικού χρόνου αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους ασφαλισμένους.

Η αξιοποίηση του πλασματικού χρόνου διευκολύνει τους ασφαλισμένους να αποχωρήσουν νωρίτερα από την εργασία τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν σε μικρότερη ηλικία. Ταυτόχρονα, και κυρίως, συμβάλλει στην αύξηση του τελικού ποσού της σύνταξής τους, προσφέροντας επιπλέον οικονομική ενίσχυση.

Η αξιοποίηση του πλασματικού χρόνου από τους ασφαλισμένους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ΕΝΥΠΕΚΚ, περίπου 7 στους 10 ασφαλισμένους επιλέγουν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία και την αποτελεσματικότητα αυτής της επιλογής για ένα μεγάλο μέρος του ασφαλιστικού πληθυσμού.

Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο, ο οποίος στη συνέχεια προστίθεται στα πραγματικά χρόνια ασφάλισης που έχουν ήδη συμπληρώσει. Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται συχνά για να συμπληρωθούν τα 40 έτη ασφάλισης, τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη λήψη πλήρους σύνταξης στο 62ο έτος της ηλικίας.

Προσαύξηση σύνταξης έως 400 ευρώ μηνιαίως

Με την εξαγορά του απολύτως αναγκαίου πλασματικού χρόνου, όπως επισημαίνει η ΕΝΥΠΕΚΚ, η προσαύξηση της σύνταξης μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η μηνιαία αύξηση μπορεί να φτάσει έως και τα 400 ευρώ, προσφέροντας μια ουσιαστική βελτίωση στο εισόδημα των συνταξιούχων.

Αυτή η δυνατότητα καθιστά την εξαγορά πλασματικών ετών μια από τις πιο αποτελεσματικές κινήσεις για όσους επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν το ποσό της σύνταξής τους. Ο σωστός υπολογισμός και η επιλογή του κατάλληλου πλασματικού χρόνου είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους.

Με πληροφορίες από: Topontiki