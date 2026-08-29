Η Γαλλία στο επίκεντρο των ανησυχιών για το ευρωπαϊκό χρέος

Ξυπνούν εφιάλτες στην Ευρώπη, καθώς το Παρίσι αναδεικνύεται στη μεγαλύτερη απειλή για το ευρώ. Η Γαλλία έχει γίνει το επίκεντρο των ανησυχιών των αγορών σχετικά με τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού χρέους, αντικαθιστώντας την Ιταλία σε αυτόν τον ρόλο. Η κατάσταση αυτή έρχεται ενόψει δύσκολων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό τον επόμενο μήνα και των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, όπου η υποστήριξη προς τα κόμματα της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς αυξάνεται.

Η αντιστροφή των ρόλων στην Ευρωζώνη

Για μεγάλο μέρος του φετινού καλοκαιριού, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς της Ιταλίας διαπραγματεύεται αισθητά χαμηλότερα από εκείνη της Γαλλίας. Αυτό αποτελεί μια σημαντική αντιστροφή της ιστορικής τάσης, καθώς επί χρόνια η ιταλική απόδοση ήταν υψηλότερη. Οι κάτοχοι ομολόγων απαιτούν πλέον πρόσθετη αποζημίωση για να αγοράσουν γαλλικό χρέος, γεγονός που οδηγεί σε υποχώρηση των αποδόσεων όταν οι τιμές των ομολόγων αυξάνονται.

Επενδυτές υποστηρίζουν ότι αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί μια σημαντική μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο η αγορά αξιολογεί τους σχετικούς κινδύνους των δύο χωρών. Ο Rohan Khanna, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών επιτοκίων στην Barclays, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αν ρωτήσετε οποιονδήποτε στις αγορές ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, οι περισσότεροι θα δείξουν τη Γαλλία». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «η Ιταλία κατάφερε να περάσει την μπάλα [στη Γαλλία]».

Οι παράγοντες που επιβαρύνουν τη Γαλλία

Η Γαλλία αντιμετωπίζει μια «τέλεια καταιγίδα» για τους επενδυτές ομολόγων, σύμφωνα με τον Rohan Khanna. Αυτό οφείλεται στον συνδυασμό κινδύνου ανάπτυξης, πολιτικού κινδύνου και δημοσιονομικού κινδύνου. Η προσοχή των επενδυτών έχει επιστρέψει στην επιδεινούμενη δημοσιονομική θέση του Παρισιού, καθώς και στην αυξανόμενη πιθανότητα νίκης ενός υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους που θα είναι λιγότερο φιλικός προς τις αγορές.

Ιστορικά, η Γαλλία θεωρούνταν γενικά μια ασφαλέστερη επιλογή σε σύγκριση με την Ιταλία. Σύμφωνα με τους Financial Times, η Ιταλία, ως μία από τις υπερχρεωμένες χώρες «PIIGS» κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, θεωρούνταν επί μακρόν ένας από τους πιο επικίνδυνους δανειολήπτες της Ευρώπης, με δημόσιο χρέος που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της ηπείρου. Ωστόσο, το σκηνικό έχει αλλάξει.

Η ανάκαμψη της Ιταλίας και η εμπιστοσύνη των αγορών

Σε αντίθεση με τη Γαλλία, η Ιταλία έχει επιδείξει μια περίοδο δημοσιονομικής συγκράτησης, η οποία συνδυάστηκε με μια ασυνήθιστα μακρά περίοδο πολιτικής σταθερότητας. Αυτές οι εξελίξεις έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μιας ολοένα και μεγαλύτερης ομάδας παγκόσμιων επενδυτών. Η χώρα, που κάποτε θεωρούνταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρωζώνης, έχει πλέον αλλάξει την εικόνα της στις διεθνείς αγορές.

Ο Adam Posen, πρόεδρος του Peterson Institute, μιας δεξαμενής σκέψης στην Ουάσιγκτον, και πρώην μέλος της επιτροπής καθορισμού επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η Ιταλία είναι πλέον το πρότυπο προς μίμηση στις αγορές ομολόγων της G7». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αλλαγή στην αντίληψη των επενδυτών και την αναγνώριση των προσπαθειών της Ιταλίας.

Πολιτικές προκλήσεις και προτάσεις για το χρέος

Καθώς και οι δύο χώρες, Γαλλία και Ιταλία, αντιμετωπίζουν δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό αυτό το φθινόπωρο και εκλογές το επόμενο έτος, οι πολιτικές εξελίξεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Στη Γαλλία, η αυξανόμενη υποστήριξη προς κόμματα της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τις αγορές.

Στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών διεργασιών, ο Μελανσόν έχει βάλει «φωτιά» στις προεδρικές εκλογές, ζητώντας τη διαγραφή τμήματος του γαλλικού δημοσίου χρέους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Μια τέτοια πρόταση προσθέτει στην πολυπλοκότητα της δημοσιονομικής κατάστασης και στις ανησυχίες των επενδυτών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis