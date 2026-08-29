Ένα 9χρονο κορίτσι μετέτρεψε δερμάτινα απορρίμματα σε επιχείρηση στη Βραζιλία

Μόλις στα εννιά της χρόνια, η Μαρία Κλάρα Κάντιντο από την Καμπασέιρας της Βραζιλίας, είδε κάτι που οι περισσότεροι θεωρούσαν άχρηστο: μικρά κομμάτια δέρματος από το εργαστήριο του πατέρα της. Αυτή η παρατήρηση αποτέλεσε την αφετηρία για μια επιχειρηματική ιδέα που εξελίχθηκε σε μια μικρή επιχείρηση.

Η πρωτοβουλία της όχι μόνο μεταμόρφωσε τα απορρίμματα σε προϊόντα, αλλά ενίσχυσε και την οικογενειακή παραγωγή, αυξάνοντας το μηνιαίο εισόδημα κατά περίπου 2.000 ρεάλ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 330 ευρώ. Σήμερα, στα 16 της, η Μαρία Κλάρα έχει τη δική της επιχείρηση, βασισμένη στην αρχική της ιδέα.

Η αρχική ιδέα και η έμπνευση

Η ιδέα γεννήθηκε όταν η Μαρία Κλάρα θέλησε να αγοράσει ένα βραχιόλι. Διαπίστωσε ότι τα πλαστικά μοντέλα κόστιζαν περίπου 25 ρεάλ, δηλαδή περίπου 4,10 ευρώ, και θεώρησε πως ίσως δεν θα άντεχαν για πολύ. Έτσι, αποφάσισε να φτιάξει το δικό της.

Τότε πρόσεξε τα μικρά κομμάτια δέρματος που υπήρχαν στο εργαστήριο του πατέρα της, Σάουλο Ράμος. Αυτά τα κομμάτια μέχρι εκείνη τη στιγμή κατέληγαν στην καύση ή στα σκουπίδια. Η Μαρία Κλάρα τα αξιοποίησε, έφτιαξε ένα βραχιόλι και το φόρεσε στο σχολείο.

Από το σχολείο στην αγορά

Οι συμμαθητές της εντυπωσιάστηκαν από το χειροποίητο βραχιόλι της και σύντομα άρχισαν να τη ρωτούν αν μπορούσαν να αγοράσουν παρόμοια. Οι πρώτες πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν σε φίλους, σηματοδοτώντας την έναρξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Στη συνέχεια, τα βραχιόλια της άρχισαν να φτάνουν στους πελάτες του πατέρα της, σε επισκέπτες χειροτεχνικών εκθέσεων και, αργότερα, σε πελάτες μέσω των social media. Η πρωτοβουλία της οδήγησε σε αύξηση του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος κατά περίπου 2.000 ρεάλ.

Οικονομική εκπαίδευση και επιχειρηματική ανάπτυξη

Η Μαρία Κλάρα είχε έρθει σε επαφή με την οικονομική εκπαίδευση μέσω του παιχνιδιού «Πικνίκ», το οποίο παρουσιάστηκε στο σχολείο της στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Ινστιτούτου Μπραζίλ Σολιντάριο. Αυτή η εμπειρία την ώθησε να παρατηρεί περισσότερο τα έξοδα της οικογένειας, να συγκρίνει τιμές και να περιορίζει τις περιττές αγορές.

Παράλληλα, άρχισε να προσέχει περισσότερο την κατανάλωση νερού και ενέργειας στο σπίτι. Αργότερα, συμμετείχε στο πρόγραμμα «Πρώτα Βήματα Νέων Επιχειρηματιών» του Σεμπράε, μέσω του οποίου οι μαθητές μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις οικονομίες τους σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να τους αποφέρουν κέρδη. Τα χρήματα από τις πωλήσεις των βραχιολιών της επέτρεψαν να αγοράζει πράγματα που ήθελε, όπως αθλητικά παπούτσια, κούκλες και βιβλία.

Η υποστήριξη της οικογένειας και η επέκταση

Ο πατέρας της, Σάουλο Ράμος, συνέβαλε επίσης στην ανάπτυξη της προσπάθειας. Μαζί με τα χειροποίητα σανδάλια που πουλούσε σε πελάτες από άλλες περιοχές της Βραζιλίας, άρχισε να παρουσιάζει και τα αξεσουάρ που κατασκεύαζε η κόρη του. Αυτή η συνεργασία ενίσχυσε την προβολή των προϊόντων της Μαρίας Κλάρα.

Η Μαρία Κλάρα συμμετείχε στη συνέχεια στη γιορτή Φέστα ντου Μπόντε Ρέι, όπου κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της. Αργότερα, δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram για την προώθηση της επιχείρησής της, την «Φλορ ντε Κάκτους», επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της και σε άλλα μικρά αξεσουάρ.

Έτσι, ένα κομμάτι δέρματος που κάποτε θεωρούνταν άχρηστο, μετατράπηκε στην πρώτη ύλη μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε από ένα 9χρονο κορίτσι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta