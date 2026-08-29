Τεντόγλου και Καραλής εξασφάλισαν πρόκριση για το παγκόσμιο του Πεκίνου το 2027

Οι Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής εξασφάλισαν την πρόκρισή τους για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Πεκίνου το 2027, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους αγωνιστική κατάσταση. Οι δύο κορυφαίοι Έλληνες άλτες, με τις πρόσφατες επιδόσεις τους στο Diamond League της Ζυρίχης, ξεπέρασαν τα απαιτούμενα όρια πρόκρισης. Με αυτή την εξέλιξη, προστίθενται στην ελληνική αποστολή, η οποία ήδη περιλαμβάνει δύο βαδίστριες που είχαν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους νωρίτερα.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις στη Ζυρίχη

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη νίκη στον αγώνα του μήκους που διεξήχθη στη Ζυρίχη, σημειώνοντας άλμα στα 8.45 μέτρα. Με αυτή την επίδοση, ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε κατά 20 εκατοστά το όριο των 8.25 μέτρων που είχε τεθεί για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Από την πλευρά του, ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μια εξίσου εντυπωσιακή εμφάνιση, περνώντας τα 6.20 μέτρα στο άλμα επί κοντώ. Η επίδοση αυτή αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ και ξεπέρασε κατά 30 εκατοστά το απαιτούμενο όριο των 5.90 μέτρων. Και οι δύο αθλητές επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους ετοιμότητα σε μια σημαντική διοργάνωση, όπως είναι το Diamond League.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027 στο Πεκίνο

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 θα φιλοξενηθεί στην κινεζική πρωτεύουσα, το Πεκίνο, από τις 11 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που το Πεκίνο αναλαμβάνει τη διοργάνωση ενός τέτοιου μεγάλου αθλητικού γεγονότος, καθώς είχε φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το 2015.

Η World Athletics έχει προβλέψει συνολικά 36 θέσεις για τα αγωνίσματα των αλμάτων στο επερχόμενο πρωτάθλημα. Η πρόκριση για τους αθλητές μπορεί να εξασφαλιστεί είτε μέσω της επίτευξης των δύσκολων ορίων που έχουν τεθεί, είτε μέσω της θέσης τους στην παγκόσμια κατάταξη, προσφέροντας έτσι δύο διαφορετικούς δρόμους για τη συμμετοχή.

Τα κριτήρια και η έναρξη της προκριματικής περιόδου

Οι εξαιρετικές επιδόσεις του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή σημειώθηκαν μετά την επίσημη έναρξη της περιόδου πρόκρισης για τα αγωνίσματα εντός σταδίου, η οποία ξεκίνησε στις 23 Αυγούστου. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, καθώς οι επιδόσεις πρέπει να καταγράφονται εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου για να είναι έγκυρες.

Επιπλέον, οι επιδόσεις τους καταγράφηκαν σε διοργάνωση που πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. Σύμφωνα με τα επίσημα κριτήρια, τα όρια πρόκρισης πρέπει να επιτυγχάνονται σε αγώνες κατηγορίας C ή υψηλότερης, προϋπόθεση που καλύπτεται πλήρως από τους αγώνες της σειράς του Diamond League.

Οι πρώτες προκρίσεις: Ντρισμπιώτη και Τσινοπούλου

Πριν από τις προκρίσεις των Τεντόγλου και Καραλή, η ελληνική ομάδα για το Πεκίνο είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή δύο αθλητριών. Πρόκειται για τις βαδίστριες Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Παναγιώτα Τσινοπούλου, οι οποίες είχαν καταφέρει να προκριθούν απευθείας στο μαραθώνιο βάδην.

Οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες είχαν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη είχε τερματίσει στην τέταρτη θέση με χρόνο 3 ώρες, 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, ενώ η Παναγιώτα Τσινοπούλου είχε καταλάβει την πέμπτη θέση με χρόνο 3 ώρες, 25 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Αμφότερες οι επιδόσεις τους ήταν κάτω από το απαιτούμενο όριο των 3 ωρών και 28 λεπτών.

Με πληροφορίες από: Athletiko