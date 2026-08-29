«Πόλεμος» στη Volkswagen: Ο Όλιβερ Μπλούμε σχεδιάζει να παρακάμψει το εποπτικό συμβούλιο

Ένας εσωτερικός «πόλεμος» έχει ξεσπάσει στον Όμιλο Volkswagen, καθώς το πλάνο αναδιάρθρωσης της εταιρείας φτάνει σε κρίσιμο σημείο. Ο διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού κολοσσού, Όλιβερ Μπλούμε, προετοιμάζεται να ζητήσει την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου για ένα ευρύ πρόγραμμα περικοπών την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, σε περίπτωση που το σχέδιο απορριφθεί, ο Μπλούμε εξετάζει ένα πρωτοφανές βήμα, την προσφυγή απευθείας στους μετόχους, παρακάμπτοντας πλήρως το συμβούλιο.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ομίλου

Ο Όλιβερ Μπλούμε έχει προειδοποιήσει ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει το μέλλον της με τα σημερινά χαμηλά περιθώρια κέρδους. Για τον λόγο αυτό, ο στόχος της διοίκησης είναι να διπλασιάσει τις καταργήσεις θέσεων εργασίας, φτάνοντας τις 100.000, έναντι των 50.000 που είχαν αρχικά συμφωνηθεί. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται και άλλα δραστικά μέτρα, όπως το κλείσιμο εργοστασίων στη Γερμανία ή η απόσχιση τομέων της εταιρείας.

Εργοστάσια που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα περιλαμβάνουν αυτά στο Έμντεν, το Τσβικάου και το Αννόβερο. Επίσης, η μονάδα της Audi στο Νέκαρσουλμ βρίσκεται σε παρόμοια θέση, καθώς όλα αυτά τα εργοστάσια στερούνται επιχειρησιακού πλάνου πέραν του 2030, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για αναδιάρθρωση.

Οι πιέσεις στην κερδοφορία

Το διακύβευμα για τον Όμιλο Volkswagen είναι τεράστιο, καθώς ελέγχει, εκτός από τη μάρκα Volkswagen, και άλλες γνωστές μάρκες όπως η Audi, η Porsche, η Skoda και η Bentley. Η εταιρεία αντιμετωπίζει έντονη πίεση στην κερδοφορία της, η οποία πηγάζει από διάφορους παράγοντες. Οι αμερικανικοί δασμοί αποτελούν ένα σημαντικό βάρος, ενώ η πτώση των πωλήσεων στην Κίνα επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση.

Επιπλέον, η ακριβή υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα στη Γερμανία συμβάλλει στα χαμηλά περιθώρια κέρδους. Ο οξύτατος ανταγωνισμός από τις ασιατικές εταιρείες στην ευρωπαϊκή αγορά προσθέτει επιπλέον προκλήσεις, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

Η αντίδραση των συνδικάτων και της Κάτω Σαξονίας

Απέναντι στα προτεινόμενα μέτρα του Όλιβερ Μπλούμε, τα συνδικάτα των εργαζομένων και το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας έχουν εκφράσει τη σθεναρή τους αντίθεση. Έχουν καταθέσει δικές τους εναλλακτικές προτάσεις, αντιτιθέμενοι στις απολύσεις και στα λουκέτα εργοστασίων. Η στάση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και η Κάτω Σαξονία κατέχουν την πλειοψηρία των 12 εδρών στο 20μελές εποπτικό συμβούλιο.

Η ισχυρή τους παρουσία στο εποπτικό συμβούλιο δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσουν σημαντικά τις αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του ομίλου και την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, καθιστώντας την έγκριση του σχεδίου του Μπλούμε μια δύσκολη υπόθεση.

Η κρίσιμη συνεδρίαση και το ενδεχόμενο προσφυγής στους μετόχους

Η κρίσιμη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου έχει οριστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου, όπου θα τεθεί σε ψηφοφορία το σχέδιο των 40 σημείων που έχει καταρτίσει ο Όλιβερ Μπλούμε. Σε περίπτωση που το συμβούλιο απορρίψει εκ νέου το πλάνο, όπως είχε συμβεί και τον Ιούλιο, η διοίκηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων. Αυτή η συνέλευση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμα και εντός του Οκτωβρίου.

Η προσφυγή στους μετόχους αποτελεί ένα πρωτοφανές βήμα, καθώς στη γενική συνέλευση οι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας κατέχει το 20% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ το υπόλοιπο 80% ανήκει σε άλλους επενδυτές, γεγονός που αλλάζει τις ισορροπίες αποφάσεων.

Το νομικό πλαίσιο και η σύνθεση των μετόχων

Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο (Volkswagen Law), για μεγάλες δομικές αλλαγές απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία άνω του 80%. Ωστόσο, η διοίκηση θα μπορούσε να επικαλεστεί το Άρθρο 111 του γερμανικού Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών. Βάσει αυτού του άρθρου, αν η διοίκηση συγκαλέσει έκτακτη συνέλευση παρά τη θέληση του εποπτικού συμβουλίου, οι αποφάσεις απαιτούν πλειοψηφία μόλις των τριών τετάρτων (75%).

Η σύνθεση των μετόχων είναι καθοριστική σε ένα τέτοιο σενάριο. Η Porsche SE των οικογενειών Πιχ και Πόρσε κατέχει το 53,3% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ το Κατάρ κατέχει το 17%. Το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε άλλους επενδυτές. Αυτή η κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου θα μπορούσε να επιτρέψει στον Όλιβερ Μπλούμε να πετύχει την απαιτούμενη πλειοψηφία, παρακάμπτοντας την αντίθεση του εποπτικού συμβουλίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta