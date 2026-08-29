Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για τη Λιβαδειά, εξασφαλίστηκαν επιπλέον

Μεγάλη ήταν η ζήτηση για τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, η οποία θα διεξαχθεί στη Λιβαδειά. Τα πρώτα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν άμεσα, γεγονός που οδήγησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να προβεί σε ενέργειες για την εξασφάλιση επιπλέον θέσεων για τους φιλάθλους της. Το «τριφύλλι» κινήθηκε γρήγορα προκειμένου να ανταποκριθεί στο αυξημένο ενδιαφέρον του κόσμου, εξασφαλίζοντας συνολικά 1.400 εισιτήρια.

Η αυξημένη ζήτηση για τον αγώνα στη Λιβαδειά

Η πρόκριση που πέτυχε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε, σε συνδυασμό με την σχετικά κοντινή απόσταση της Λιβαδειάς από την Αθήνα, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας, έχουν προκαλέσει ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση στις τάξεις των φιλάθλων. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 19:30, και εντάσσεται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να προσελκύσει πλήθος οπαδών του «τριφυλλιού», οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ομάδα τους από κοντά σε αυτή την εκτός έδρας δοκιμασία. Η μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία, αντανακλώντας τον ενθουσιασμό που επικρατεί.

Άμεση εξάντληση των αρχικών εισιτηρίων

Τα πρώτα 800 εισιτήρια που παραχωρήθηκαν αρχικά στον Παναθηναϊκό για τον αγώνα της Λιβαδειάς εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Οι φίλαθλοι έσπευσαν να τα προμηθευτούν, με αποτέλεσμα η θύρα 4, η οποία είχε αρχικά διατεθεί αποκλειστικά για τους «πράσινους» οπαδούς, να γεμίσει πολύ γρήγορα. Αυτή η άμεση ανταπόκριση κατέδειξε το έντονο ενδιαφέρον του κόσμου για την ομάδα και την επιθυμία του να βρίσκεται στο πλευρό της.

Η ταχύτητα με την οποία εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της πρώτης παρτίδας υπογράμμισε την ανάγκη για την εξασφάλιση επιπλέον θέσεων, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση που είχε δημιουργηθεί.

Εξασφάλιση επιπλέον θέσεων από τον Λεβαδειακό

Μετά την άμεση εξάντληση των αρχικών 800 εισιτηρίων στη θύρα 4, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε να της παραχωρηθεί και άλλη θύρα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο μεγάλος αριθμός των φιλάθλων. Οι Βοιωτοί, δηλαδή η διοίκηση του Λεβαδειακού, ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα του «τριφυλλιού».

Συγκεκριμένα, παραχώρησαν στον Παναθηναϊκό και τη θύρα 5, η οποία αντιστοιχεί σε επιπλέον 600 εισιτήρια. Με αυτή την προσθήκη, ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού ανέρχεται πλέον στα 1.400, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Τιμή διάθεσης και αναμενόμενη εξάντληση

Η τιμή διάθεσης για τα νέα εισιτήρια της θύρας 5 έχει οριστεί στα 40 ευρώ, ίδια με την τιμή των αρχικών εισιτηρίων που διατέθηκαν για τη θύρα 4. Δεδομένης της μεγάλης ζήτησης που παρατηρείται, αναμένεται ότι και αυτά τα επιπλέον εισιτήρια θα γίνουν «καπνός» μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει δηλώσει ότι, ακόμη και σε περίπτωση που εξαντληθούν και τα συνολικά 1.400 εισιτήρια, είναι πρόθυμη να αιτηθεί για την παραχώρηση ακόμα περισσότερων θέσεων, εφόσον το ενδιαφέρον από τον κόσμο της ομάδας παραμείνει υψηλό και δικαιολογεί περαιτέρω ενέργειες.

Επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προέβη σε επίσημη ενημέρωση προς τους φιλάθλους της σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Στην ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί ότι, μετά την πλήρη εξάντληση των εισιτηρίων που είχαν διατεθεί αρχικά για τη θύρα 4, οι φίλαθλοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια και για τη θύρα 5.

Η τιμή για τα εισιτήρια της θύρας 5 παραμένει στα 40 ευρώ. Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένου συνδέσμου, όπως αναφέρεται στην ενημέρωση της ΠΑΕ. Αυτή η ενέργεια αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων και στην παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για την αγορά των εισιτηρίων τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta