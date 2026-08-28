Ο επικεφαλής της CIA ταξίδεψε στη Μόσχα με «ιπτάμενο κέντρο επιχειρήσεων»

Ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε πρόσφατα ταξίδι στη Μόσχα, χρησιμοποιώντας ένα αεροσκάφος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που ήταν εξοπλισμένο με ένα νέο απόρρητο εναέριο κέντρο διοίκησης. Το αεροσκάφος, ένα C-17 Globemaster III, μετέφερε τον Ράτκλιφ την Τρίτη, ενώ η σημασία του ταξιδιού επιχειρήθηκε να υποβαθμιστεί τόσο από την αμερικανική πλευρά όσο και από το Κρεμλίνο. Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με την πτήση του επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, αποκαλύπτοντας τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε.

Το «ιπτάμενο κέντρο επιχειρήσεων» ROCC

Το C-17 Globemaster III της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο μετέφερε τον Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα, ήταν εξοπλισμένο με το νεότερο απόρρητο εναέριο κέντρο διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό το ειδικό σύστημα είναι γνωστό ως Roll-On Conference Capsule ή ROCC, και αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη μονάδα.

Η κάψουλα ROCC λειτουργεί ως κινητός χώρος διαχείρισης άκρως απόρρητων πληροφοριών, γνωστός και ως Sensitive Compartmented Information Facility (SCIF). Ο πρωταρχικός της σκοπός είναι να επιτρέπει στον επικεφαλής της CIA να πραγματοποιεί διαβαθμισμένες επικοινωνίες με ασφάλεια, ακόμη και όταν το αεροσκάφος βρίσκεται μέσα στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Η πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξη του συστήματος

Το σύστημα ROCC τέθηκε επισήμως σε επιχειρησιακή χρήση τον Μάρτιο του 2026. Η πρόσφατη αποστολή προς το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας φαίνεται να αποτελεί μία από τις πρώτες επιχειρησιακές αναπτύξεις αυτού του νέου και απόρρητου εξοπλισμού.

Είναι μάλιστα πιθανό η συγκεκριμένη πτήση να είναι η πρώτη φορά που το Roll-On Conference Capsule χρησιμοποιήθηκε σε αποστολή με προορισμό τη Ρωσία. Αυτό υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία και την προσοχή που δόθηκε στο ταξίδι του επικεφαλής της CIA.

Η διαδρομή του αεροσκάφους και ο εντοπισμός της πτήσης

Η πτήση του αεροσκάφους εντοπίστηκε από αναλυτές πληροφοριών από ανοιχτές πηγές και παρατηρητές αεροπορικής κίνησης, πριν υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη επιβεβαίωση από κυβερνητική πλευρά. Στοιχεία από το Flightradar24 παρείχαν λεπτομερείς πληροφορίες για την πορεία του.

Συγκεκριμένα, ένα Boeing C-17A Globemaster III της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, με διακριτικό κλήσης RCH4555 και αριθμό ουράς 07-7181, απογειώθηκε από τη Ρίγα της Λετονίας. Η απογείωση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 08:50 ώρα Μόσχας.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας γύρω στις 10:04 τοπική ώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ιστορικό πτήσεων του συγκεκριμένου αεροσκάφους περιλαμβάνει και το Camp Springs, Maryland, όπου βρίσκεται η Joint Base Andrews, βάση που φιλοξενεί αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο σκοπός της επίσκεψης του Τζον Ράτκλιφ

Ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, βρισκόταν στη Ρωσία για τη διεξαγωγή συναντήσεων. Αυτή η επίσκεψη αποτελεί την πρώτη γνωστή διά ζώσης παρουσία του στη χώρα από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της υπηρεσίας πληροφοριών.

Το CBS News ήταν το πρώτο μέσο που επιβεβαίωσε τον σκοπό της πτήσης, επικαλούμενο πηγές με γνώση της υπόθεσης. Η άφιξη του γκρίζου μεταγωγικού αεροσκάφους καταγράφηκε και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας την τελική του προσέγγιση.

Σε ένα από αυτά τα βίντεο, ακούγεται ένας παρευρισκόμενος να σχολιάζει με χιουμοριστική διάθεση: «Δεχόμαστε επίθεση», αντανακλώντας την έκπληξη και την ασυνήθιστη φύση της άφιξης ενός τέτοιου αεροσκάφους στη ρωσική πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: Topontiki