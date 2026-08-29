Χειμώνας «θρίλερ» για την Ευρώπη: Στο χαμηλότερο επίπεδο 13 ετών τα αποθέματα φυσικού αερίου

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν νέο ενεργειακό εφιάλτη, καθώς οδεύει προς τον χειμώνα με τα αποθέματα φυσικού αερίου να βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Η κατάσταση αυτή προκαλεί ήδη έντονη ανησυχία στις αγορές, με φόβους για ένα νέο ράλι στις τιμές του φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες.

Τα χαμηλά αποθέματα και οι αριθμοί

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Guardian, οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν γεμάτες κατά μόλις 63% την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Το ποσοστό αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο του περίπου 80% που καταγράφεται συνήθως αυτή την περίοδο του έτους.

Με τον σημερινό αργό ρυθμό αναπλήρωσης των αποθεμάτων, εκτιμάται ότι η Ευρώπη θα εισέλθει στον χειμώνα με ποσότητες φυσικού αερίου περίπου 20% χαμηλότερες από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Αυτό το επίπεδο αποθεμάτων είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από το 2013, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Προειδοποιήσεις για διακυμάνσεις τιμών

Ο αναλυτής φυσικού αερίου και καθηγητής Γκρεγκ Μόλναρ προειδοποιεί ότι τα χαμηλά αποθέματα αυξάνουν τον κίνδυνο έντονων διακυμάνσεων στις τιμές κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ένα παρατεταμένο κύμα ψύχους ή περίοδοι με ασθενείς ανέμους θα μπορούσαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς θα αυξηθεί η χρήση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή.

Ήδη, η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου έχει περάσει τις τελευταίες ημέρες σε μια κατάσταση «χειμερινού πανικού», όπως δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων της SEB, Μπιάρνε Σίλντροπ. Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανησυχία των traders και των αναλυτών για την επερχόμενη περίοδο.

Οι αιτίες πίσω από τη μείωση των αποθεμάτων

Βασική αιτία για τη σημερινή κατάσταση είναι η αδυναμία της Ευρώπης να γεμίσει τις αποθήκες της με τον συνηθισμένο ρυθμό. Η διατάραξη των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου, μετά τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτή την εξέλιξη.

Επιπλέον, το ψυχρό τέλος του προηγούμενου χειμώνα, σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο κατά τους καύσωνες του καλοκαιριού, έχουν αφήσει τα ευρωπαϊκά αποθέματα αισθητά μειωμένα, δυσχεραίνοντας την αναπλήρωσή τους.

Διαφορετική πορεία στην αναπλήρωση των αποθηκών

Σε μια συνηθισμένη χρονιά, οι αποθήκες φυσικού αερίου γεμίζουν κυρίως τους θερινούς μήνες, περίοδο κατά την οποία η ζήτηση και οι τιμές είναι παραδοσιακά χαμηλότερες. Ωστόσο, αυτή τη φορά, η διαδικασία αναπλήρωσης εξελίσσεται πολύ πιο αργά από το αναμενόμενο.

Οι αγορές φυσικού αερίου παρέμειναν σχετικά ήρεμες το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού, καθώς υπήρχε η ελπίδα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα άνοιγαν ξανά και οι ευρωπαϊκές χώρες θα κατάφερναν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους. Πλέον, ωστόσο, οι προσδοκίες αυτές έχουν περιοριστεί σημαντικά, οδηγώντας σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων.

Η άνοδος των τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά

Αν και δεν θεωρείται πιθανό η Ευρώπη να αντιμετωπίσει πραγματικές ελλείψεις φυσικού αερίου μέσα στον χειμώνα, οι traders προετοιμάζονται για υψηλότερες τιμές. Η τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει ήδη ανέβει πάνω από τα 68 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Αυτή η τιμή αποτελεί υψηλό τριετίας και βρίσκεται σε επίπεδα υπερδιπλάσια σε σχέση με τις αρχές του έτους, σηματοδοτώντας μια σημαντική επιβάρυνση για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις ενόψει του χειμώνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis