Η επιστροφή ενοικίου διευρύνεται: Περισσότεροι δικαιούχοι και μπόνους έως τέσσερα ενοίκια

Περισσότερα νοικοκυριά θα επωφεληθούν φέτος από την επιστροφή ενοικίου, καθώς διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια που καθορίζουν τους δικαιούχους. Παράλληλα, ένα ισχυρότερο μπόνους ενεργοποιείται για περίπου 50.000 γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, προβλέποντας επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η πρώτη πληρωμή για την αναδρομική ενίσχυση του 2024 έχει προγραμματιστεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Νέα εισοδηματικά όρια και διεύρυνση δικαιούχων

Η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων αποτελεί μία από τις βασικές αλλαγές στο καθεστώς της επιστροφής ενοικίου, ανοίγοντας την πόρτα της ενίσχυσης σε περισσότερα νοικοκυριά. Αυτή η αλλαγή εφαρμόζεται στις επιστροφές ενοικίου από το έτος 2026 και μετά, καλύπτοντας δηλαδή τα μισθώματα που καταβλήθηκαν από το 2025 και εφεξής. Η απόφαση που καθορίζει το νέο τοπίο της επιστροφής ενοικίου, τους δικαιούχους, τα αυξημένα εισοδηματικά όρια και τις λεπτομέρειες των πληρωμών, φέρει τις υπογραφές των Κυριάκου Πιερρακάκη, Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Ειδική ενίσχυση για επαγγελματίες της περιφέρειας

Ένα ξεχωριστό καθεστώς έχει θεσπιστεί για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και είναι αναγκασμένοι να μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους. Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους, η ετήσια ενίσχυση αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος, δηλαδή πρακτικά σε δύο μηνιαία ενοίκια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Μάλιστα, για τους εν λόγω εργαζομένους, το όφελος μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο φέτος. Η αναδρομική εφαρμογή της νέας ρύθμισης, σε συνδυασμό με την τακτική επιστροφή ενοικίου, μπορεί να οδηγήσει ορισμένους δικαιούχους να εισπράξουν συνολικά ποσό που αντιστοιχεί ακόμη και σε τρία ή τέσσερα μηνιαία ενοίκια για τη διετία 2024-2025. Η ενίσχυση αυτή καλύπτει την κύρια μισθωμένη κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετεί ο εργαζόμενος, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής – πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων – και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Το ίδιο καθεστώς εφαρμόζεται και στην περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας. Εάν μέσα στο ίδιο έτος έχουν υπάρξει διαδοχικές μισθώσεις, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης αθροίζονται τα μισθώματα που καταβλήθηκαν για όλες τις κατοικίες.

Προγραμματισμός πληρωμών και προθεσμίες

Η πρώτη πληρωμή της ενίσχυσης έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτή η καταβολή αφορά την αναδρομική ενίσχυση για τα ενοίκια του έτους 2024. Στη συνέχεια, έως το τέλος Νοεμβρίου, θα ακολουθήσει η επόμενη καταβολή, η οποία θα αφορά τα μισθώματα που πληρώθηκαν κατά το έτος 2025. Επισημαίνεται ότι όσοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, έχουν προθεσμία να το πράξουν έως τις 31 Αυγούστου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr