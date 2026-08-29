Ανακοινώσεις για την επιδότηση του diesel: Τι δήλωσε ο υπουργός ανάπτυξης

Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, αποτελεί ένα μέτρο στήριξης για τους καταναλωτές. Τις εξελίξεις αυτές γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ3.

Η αναμενόμενη παράταση της επιδότησης

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στην επικείμενη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στο diesel. Η συγκεκριμένη επιδότηση αφορά ποσό 10 λεπτών ανά λίτρο και εφαρμόζεται στο πετρέλαιο κίνησης. Η δήλωση του υπουργού έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, όπου εξήγησε τις προθέσεις της κυβέρνησης.

Το μέτρο αυτό, που αναμένεται να παραταθεί, στοχεύει στην ελάφρυνση του κόστους για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Η ανακοίνωση της παράτασης είναι ένα θέμα που βρίσκεται στην ατζέντα της κυβέρνησης, με τις σχετικές αποφάσεις να αναμένονται εντός της ημέρας.

Ο διάλογος με τον πρωθυπουργό και η αβεβαιότητα της διάρκειας

Ο κ. Θεοδωρικάκος γνωστοποίησε ότι το θέμα της παράτασης της επιδότησης έχει ήδη συζητηθεί σε ανώτατο επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης είχε σχετική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της χώρας. Μετά από αυτή τη συζήτηση, αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση που θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις.

Παρόλα αυτά, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το ακριβές χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύσει η παράταση της επιδότησης. Η διάρκεια του μέτρου παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα, το οποίο θα προσδιοριστεί τις επόμενες ώρες ή ημέρες, ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν.

Διεθνείς εξελίξεις και η πορεία του μέτρου

Η διάρκεια εφαρμογής της επιδότησης στο diesel δεν θα είναι ανεξάρτητη από το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, η απόφαση για το χρονικό διάστημα της παράτασης θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις. Αυτό υποδηλώνει ότι παράγοντες εκτός της εγχώριας αγοράς θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.

Ειδικότερα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που θα επηρεάσουν την απόφαση για τη διάρκεια του μέτρου. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή θεωρούνται κρίσιμες για τη διαμόρφωση των συνθηκών που θα καθορίσουν την εφαρμογή της επιδότησης.

Το ζήτημα των εκπτώσεων από τα διυλιστήρια

Πέρα από την κυβερνητική επιδότηση, ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει την τελική τιμή των καυσίμων είναι η πολιτική των διυλιστηρίων. Κρίσιμο παραμένει το ερώτημα αν τα διυλιστήρια θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις εκπτώσεις που έχουν προσφέρει τους τελευταίους δύο μήνες. Η συνέχιση ή μη αυτών των εκπτώσεων θα έχει άμεσο αντίκτυπο στο κόστος για τους καταναλωτές.

Οι εκπτώσεις που εφαρμόστηκαν από τα διυλιστήρια τους τελευταίους δύο μήνες αφορούσαν συγκεκριμένα ποσά για διαφορετικούς τύπους καυσίμων. Πιο συγκεκριμένα, η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη ήταν 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η έκπτωση ανερχόταν στα 5 λεπτά ανά λίτρο. Η απόφαση των διυλιστηρίων για το μέλλον αυτών των εκπτώσεων αναμένεται με ενδιαφέρον.

Οι τιμές των καυσίμων στην αγορά

Σχετικά με τις τρέχουσες τιμές στην αγορά καυσίμων, τα δεδομένα της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου δείχνουν μια συγκεκριμένη εικόνα. Τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η βενζίνη κινούνταν σε επίπεδα περίπου 2 ευρώ ανά λίτρο. Αυτή η τιμή αφορά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, παρέχοντας ένα στιγμιότυπο της κατάστασης στην αγορά πριν τις επικείμενες ανακοινώσεις.

Οι τιμές αυτές αποτελούν ένα σημείο αναφοράς για την αγορά, εν αναμονή των κυβερνητικών αποφάσεων για την επιδότηση του diesel και των πιθανών κινήσεων από την πλευρά των διυλιστηρίων. Η διατήρηση ή η μεταβολή αυτών των τιμών θα εξαρτηθεί από το σύνολο των παραγόντων που έχουν αναφερθεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis