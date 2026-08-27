Η ΑΕΚ εξασφάλισε την έκτη της παρουσία στο Τσάμπιονς Λιγκ με εντυπωσιακή νίκη

Η ΑΕΚ κατάφερε να εξασφαλίσει την έκτη της παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Τσάμπιονς Λιγκ, μετά από μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση και μια εμφατική νίκη επί της Λέφσκι Σόφιας. Το τελικό σκορ 4-0 υπέρ της πρωταθλήτριας Ελλάδος αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα που επέδειξε η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια στην αντίπαλό της.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση και το τελικό σκορ

Η νίκη της ΑΕΚ με 4-0 επί της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας, Λέφσκι Σόφιας, ήταν αποτέλεσμα μιας σοβαρής και ποιοτικής εμφάνισης, η οποία θύμισε όλες τις περσινές αρετές της ομάδας. Το τελικό σκορ κρίνεται μάλιστα κολακευτικό για την Λέφσκι, καθώς η ΑΕΚ κυριάρχησε σε μεγάλο μέρος του αγώνα.

Παρόλο που η πρωταθλήτρια Ελλάδος θεωρούνταν φαβορί πριν την έναρξη της αναμέτρησης λόγω της σαφώς ποιοτικότερης ομάδας, λίγοι μπορούσαν να φανταστούν το «σόου» που έδωσε η ΑΕΚ, ειδικά κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα έδειξε από την αρχή τις προθέσεις της, πιέζοντας και δημιουργώντας ευκαιρίες.

Οι υποσχέσεις του Μάρκο Νίκολιτς και η υλοποίησή τους

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, είχε εκφράσει την τρομερή του αισιοδοξία πριν από το παιχνίδι, δίνοντας μια συνέντευξη Τύπου μία μέρα νωρίτερα. Εκεί, είχε υποσχεθεί ότι η ΑΕΚ θα ήταν άριστα προετοιμασμένη, ότι θα έμπαινε δυνατά στο παιχνίδι, ότι δεν θα υποτιμούσε την αντίπαλό της και ότι είχε μάθει πολλά μετά την λευκή ισοπαλία (0-0) του πρώτου αγώνα. Επίσης, είχε τονίσει ότι η ομάδα δεν θα χαλάρωνε καθόλου, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα το επέτρεπε.

Όλες αυτές οι υποσχέσεις του Σέρβου προπονητή έγιναν πράξη στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ έδειξε από την αρχή τι ήθελε να πετύχει, παίζοντας με τον τρόπο που γνωρίζει πολύ καλά, ειδικά για τους δύο κυνηγούς της. Η ομάδα βρήκε νωρίς τα γκολ, είχε μια με δύο μικρές τακτικές διαφοροποιήσεις και, όπως δήλωσαν στο τέλος όλοι οι παίκτες της, έκανε το ματς να φαίνεται εύκολο.

Η παραγωγικότητα και οι περσινές αρετές

Η ΑΕΚ ήταν ιδιαίτερα παραγωγική καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ακόμα και όταν στο τέλος σήκωσε το πόδι από το γκάζι, δημιούργησε ευκαιρίες για ένα πέμπτο γκολ, με τους Γκατσίνοβιτς και Ζίνι να τις χάνουν. Δεν υπήρξε κανένα απολύτως σασπένς στην αναμέτρηση, καθώς η ΑΕΚ επέδειξε όλες τις περσινές της αρετές, κάτι που ήταν μάλλον εύκολο, δεδομένου ότι εννέα από τους έντεκα παίκτες που ξεκίνησαν τον αγώνα ήταν βασικοί και την προηγούμενη σεζόν.

Η ομάδα λειτούργησε ως ένας καλοκουρδισμένος μηχανισμός, με τους παλιούς να έχουν πλήρη γνώση της αποστολής και τους νέους να εντάσσονται γρήγορα και να αποδίδουν εξαιρετικά, χάρη στην απλότητα του μηχανισμού της ΑΕΚ.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες. Ο Στρακόσα και η γνωστή άμυνα της ΑΕΚ διατήρησαν την εστία ανέπαφη, ενώ ο Μάριν λειτούργησε ως κινητήριος μοχλός στη μεσαία γραμμή. Ο Κοϊτά, ξεκούραστος και έτοιμος για πολλές δουλειές, συνέβαλε επίσης στην καλή εικόνα της ομάδας.

Το δίδυμο των κυνηγών συνυπήρξε αρμονικά και τελείωσε τη δουλειά με χαρακτηριστική άνεση. Ο Γιόβιτς, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Τσάμπιονς Λιγκ, πιστεύοντας ότι εκεί ανήκει, άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0 νωρίς, μετά από μια καλοζυγισμένη σέντρα του Ρότα. Στη συνέχεια, ο Βάργκα, ο οποίος συνεχίζει να σκοράρει με κάθε τρόπο από την ημέρα που ήρθε στην Ελλάδα, τελείωσε το ματς νωρίς με δύο γκολ. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 2-0 μόλις στο 12ο λεπτό και βρήκε ένα τρίτο γκολ που ουσιαστικά τελείωσε το ματς στο 28ο λεπτό.

Οι νέοι παίκτες ενσωματώθηκαν άμεσα και απέδωσαν τα αναμενόμενα. Ο Μάγερ, ο οποίος στα χαρτιά είναι εξτρέμ αλλά στο γήπεδο λειτουργεί ως τρίτος χαφ, έδειξε απλότητα, ουσιαστικότητα και επικινδυνότητα. Ένα δικό του σουτ μόλις στο πρώτο λεπτό έδειξε την πρόθεση της ΑΕΚ να επιτεθεί χωρίς να χάσει χρόνο. Τέλος, ο Καϊρινεν, με το τρέξιμό του, επέτρεψε στον Μάριν να κυριαρχήσει στη μεσαία γραμμή, με τον Ρουμάνο να πετυχαίνει μάλιστα γκολ με πέναλτι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta