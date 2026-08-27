Χρηματιστήρια: Διακυμάνσεις στην Αθήνα πριν το φράγμα των 2.700 μονάδων και πιέσεις στην Ευρώπη

Περιορισμένου εύρους διακυμάνσεις καταγράφει ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς έχει προσεγγίσει τα επίπεδα των 2.700 μονάδων. Την ίδια ώρα, στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατεί επιφυλακτικότητα, με τις προβλέψεις για αύξηση των επιτοκίων να επηρεάζουν τους αγοραστές.

Οι κινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται λίγο κάτω από τις 2.690 μονάδες, δείχνοντας μια περιορισμένη μεταβλητότητα. Αυτή η κίνηση έρχεται καθώς οι αγοραστές στην Ευρώπη παραμένουν επιφυλακτικοί, επηρεασμένοι από τις ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις.

Συνολικά, η εικόνα της αγοράς στην Αθήνα παρουσιάζει ένα μεικτό πρόσημο. Από τις μετοχές που διαπραγματεύονται, 45 κινούνται ανοδικά, ενώ 48 καταγράφουν πτώση. Παράλληλα, 13 μετοχές παραμένουν σταθερές, χωρίς αξιόλογη μεταβολή στην τιμή τους.

Οι επιδόσεις των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης

Από τις μετοχές που ανήκουν στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ορισμένες ξεχωρίζουν για την ανοδική τους πορεία. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil, της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας. Αυτές οι εταιρείες δείχνουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών σε αυτή τη φάση των διακυμάνσεων.

Στον αντίποδα, υπάρχουν και μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης που σημειώνουν πτώση. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn και της Coca Cola HBC. Η πορεία αυτών των τίτλων συμβάλλει στη συνολική εικόνα των περιορισμένων διακυμάνσεων του Γενικού Δείκτη.

Επιφυλακτικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται με επιφυλακτικότητα, μια τάση που διαμορφώνεται από διεθνείς οικονομικούς παράγοντες. Οι αγοραστές στην Ευρώπη δείχνουν συγκρατημένοι, καθώς αναμένουν τις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.

Η επιφυλακτικότητα αυτή οφείλεται κυρίως στα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα στοιχεία αυτά έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη.

Η εικόνα των βασικών δεικτών στην Ευρώπη

Εξετάζοντας τους επιμέρους δείκτες στην Ευρώπη, παρατηρούνται διαφορετικές τάσεις. Ο δείκτης Euro Stoxx 50 κινείται ελαφρώς ανοδικά, με άνοδο κοντά στο 0,10%. Αυτό υποδηλώνει μια συγκρατημένη θετική πορεία για τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρωζώνης.

Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των ευρωπαϊκών δεικτών, ξεπερνώντας το 0,20%. Αντιθέτως, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημειώνει πτώση μεγαλύτερη του 0,50%, δείχνοντας μια αρνητική τροχιά για τη βρετανική αγορά. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και ο CAC 40 στο Παρίσι, ο οποίος έχει επίσης αρνητικό πρόσημο, με πτώση κοντά στο 0,30%.

Με πληροφορίες από: Newsit