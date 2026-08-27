Μισθολογικές αποκλίσεις στον ιδιωτικό τομέα: Δύο ταχύτητες στις αμοιβές

Ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα πλησιάζει τον κυβερνητικό στόχο των 1.500 ευρώ για το 2027, ωστόσο ο μέσος όρος λέει τη μισή αλήθεια. Πίσω από τα 1.404,79 ευρώ μεικτά της πλήρους απασχόλησης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Ιανουάριο του 2026, κρύβεται μια αγορά εργασίας με μεγάλες μισθολογικές αποστάσεις. Το μέγεθος της επιχείρησης και η μορφή απασχόλησης μπορούν να αλλάξουν εντυπωσιακά το ποσό της μισθοδοσίας, δημιουργώντας συνθήκες «δύο ταχυτήτων» στις αμοιβές των εργαζομένων.

Η πραγματική εικόνα πίσω από τον μέσο όρο

Ενώ στα χαρτιά ο γενικός μέσος μισθός βρίσκεται λιγότερο από 100 ευρώ μακριά από τον στόχο των 1.500 ευρώ, ένα μεγάλο τμήμα των εργαζομένων απέχει περισσότερο από 400 ευρώ από αυτόν τον στόχο. Αυτό υποδηλώνει ότι η άνοδος του συνολικού μέσου όρου δεν σημαίνει ότι η βελτίωση των μισθών κατανέμεται ομοιόμορφα στην αγορά εργασίας.

Η συγκεκριμένη απόσταση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη η δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το επίπεδο των μισθών για ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού.

Οι μισθολογικές διαφορές ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης

Τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Ιανουάριο του 2026 είναι αποκαλυπτικά ως προς τις διαφορές στις αμοιβές βάσει του μεγέθους της επιχείρησης. Ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης σε επιχείρηση με περισσότερους από δέκα μισθωτούς λαμβάνει κατά μέσο όρο 1.494,62 ευρώ μεικτά.

Αντίθετα, ο συνάδελφός του που εργάζεται σε μια μικρή επιχείρηση, δηλαδή με λιγότερους από δέκα εργαζομένους, περιορίζεται σε έναν μέσο μισθό 1.075,95 ευρώ. Η διαφορά αυτή φτάνει τα 418,67 ευρώ κάθε μήνα, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό μισθολογικό χάσμα. Οι μέσες αποδοχές στις μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούν περίπου στο 72% των αποδοχών που καταγράφονται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Ανοδική πορεία στις αμοιβές και το ερώτημα του πραγματικού εισοδήματος

Παρά τις αποκλίσεις που παρατηρούνται, οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά. Μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,38%. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, η αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη, φτάνοντας το 12,47%.

Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα πόσο από αυτή την ονομαστική αύξηση μετατρέπεται τελικά σε πραγματική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης, τροφίμων και βασικών υπηρεσιών εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, επηρεάζοντας την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Η κατάσταση των εργαζομένων με μερική απασχόληση

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση στις αποδοχές για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση. Ο μέσος μισθός τους διαμορφώνεται μόλις στα 553,33 ευρώ, δημιουργώντας μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη που περιγράφει ο γενικός μέσος όρος των μισθών στην αγορά εργασίας.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική αλλαγή στη σύνθεση της απασχόλησης, καθώς παρατηρείται μετατόπιση προς την πλήρη απασχόληση. Οι ασφαλισμένοι με μερική εργασία μειώθηκαν από 631.766 τον Ιανουάριο του 2025 σε 578.344 τον Ιανουάριο του 2026. Μέσα σε έναν χρόνο, δηλαδή, περιορίστηκαν κατά περισσότερους από 53.000.

Αυτό το γεγονός δείχνει μια τάση αύξησης της πλήρους απασχόλησης. Παρ' όλα αυτά, δεν αναιρείται το γεγονός ότι περισσότεροι από μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι εξακολουθούν να κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα μηνιαίων αποδοχών, αντιμετωπίζοντας σημαντικές οικονομικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki