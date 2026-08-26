Η ΑΑΔΕ διευρύνει τους επαγγελματίες για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε μια σημαντική διεύρυνση των κατηγοριών των επαγγελματιών που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό παραγωγών. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2026. Με αυτή την απόφαση, η ΑΑΔΕ στοχεύει στην παροχή περισσότερων επιλογών και στη διευκόλυνση των παραγωγών, προσθέτοντας νέους πιστοποιημένους φορείς στο δίκτυο εξυπηρέτησης.

Επέκταση των επιλέξιμων επαγγελματιών για την ΕΑΕ

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση που εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ, οι κατηγορίες των πιστοποιημένων φορέων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για λογαριασμό των παραγωγών, διευρύνονται σημαντικά. Πλέον, στις επιλέξιμες κατηγορίες εντάσσονται επίσημα και οι γεωπόνοι. Αυτή η προσθήκη σημαίνει ότι οι παραγωγοί μπορούν πλέον να απευθύνονται και σε γεωπόνους για την υποστήριξη και την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, αξιοποιώντας την εξειδίκευσή τους.

Επιπλέον, η διεύρυνση αυτή περιλαμβάνει και τους γεωτεχνικούς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (ΠΕΠΤΕΓ). Η ένταξη αυτών των επαγγελματικών κλάδων στη «δεξαμενή» των φορέων που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αναμένεται να προσφέρει στους παραγωγούς ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών. Αυτό συμβάλλει στην απλοποίηση της διαδικασίας και στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης για τις αιτήσεις ενίσχυσης του 2026.

Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ για τις ενισχύσεις

Η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία καθορίζει λεπτομερώς το πλαίσιο για τη συμμετοχή των πιστοποιημένων φορέων στην εξυπηρέτηση των παραγωγών, εκδόθηκε με την υπογραφή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κυρίου Γιώργου Πιτσιλή. Η απόφαση αυτή φέρει τον αριθμό Α. 1171 και χρονολογείται στις 20 Αυγούστου του 2026, αποτελώντας το επίσημο έγγραφο που θέτει σε ισχύ τις νέες ρυθμίσεις για την υποβολή των αιτήσεων.

Μέσω αυτής της απόφασης, η ΑΑΔΕ επισημαίνει τη συνεχή της προσπάθεια για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης. Η διεύρυνση των επαγγελματικών κλάδων που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των παραγωγών αποτελεί ένα βασικό μέρος αυτής της στρατηγικής, με στόχο την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Νέες δυνατότητες και διευκολύνσεις για τους παραγωγούς

Η αλλαγή αυτή στην πολιτική της ΑΑΔΕ προσφέρει στους παραγωγούς σημαντικά περισσότερες δυνατότητες και επιλογές όσον αφορά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Πλέον, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε ένα διευρυμένο δίκτυο επαγγελματιών. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τους νεοενταχθέντες γεωπόνους, καθώς και τους πιστοποιημένους γεωτεχνικούς που είναι μέλη της ΠΕΠΤΕΓ, για την αποτελεσματική και έγκυρη εξυπηρέτησή τους.

Η διεύρυνση των κατηγοριών των πιστοποιημένων φορέων που μπορούν να αναλάβουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για λογαριασμό των παραγωγών ενισχύει την ευελιξία και την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υποστήριξης. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στην ομαλότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων για τις ενισχύσεις που αφορούν το έτος 2026, μειώνοντας πιθανές καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Το πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026 και οι νέες ρυθμίσεις

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) αποτελεί ένα κεντρικό και απαραίτητο εργαλείο για τους παραγωγούς, μέσω του οποίου διεκδικούν τις δικαιούμενες ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Η απόφαση της ΑΑΔΕ αφορά ειδικά τη διαδικασία υποβολής αυτών των αιτήσεων για το οικονομικό έτος 2026, διαμορφώνοντας ένα νέο και διευρυμένο τοπίο στον τρόπο εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων.

Το πλαίσιο που καθορίζεται από την ΑΑΔΕ στοχεύει στην καλύτερη δυνατή οργάνωση και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί έχουν πρόσβαση σε επαρκή και εξειδικευμένη υποστήριξη από πιστοποιημένους επαγγελματίες. Η προσθήκη των γεωπόνων και των γεωτεχνικών στην ομάδα των επιλέξιμων φορέων ενισχύει περαιτέρω αυτή την κατεύθυνση, προσφέροντας ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης.

Με πληροφορίες από: Newsit