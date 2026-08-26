Η πτώση του τζίρου απειλεί χιλιάδες εμπορικά καταστήματα, ζητά μέτρα η ΕΣΕΕ

Σημαντική πτώση του τζίρου των καταστημάτων κατά το β’ τρίμηνο του 2026 διαπιστώνει μελέτη του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Σταύρος Καφούνης, ζητά άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση, θέτοντας ζήτημα βιωσιμότητας του εμπορικού κόσμου της χώρας. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται χειρότερη από την ήδη αρνητική επίδοση του α’ τριμήνου, προκαλώντας ανησυχία στον κλάδο.

Η ανάλυση της ΕΣΕΕ για την πτώση του τζίρου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, ο κύκλος εργασιών των εμπορικών επιχειρήσεων, εξαιρουμένων των κλάδων τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων, μειώθηκε κατά 3,7% σε πραγματικούς όρους κατά το β’ τρίμηνο του 2026. Αυτή η εξέλιξη κρίνεται ως χειρότερη σε σχέση με την ήδη αρνητική επίδοση που είχε καταγραφεί κατά το α’ τρίμηνο του ίδιου έτους. Η πτώση του τζίρου, όταν υπολογίζεται σε αποπληθωρισμένες τιμές, εμφανίζει πλέον νέα και έντονα χαρακτηριστικά, επηρεάζοντας διαφορετικά τις επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθός τους.

Η μελέτη του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ καταδεικνύει ότι η μείωση αυτή αποτυπώνεται με ιδιαίτερα ισχυρή ένταση στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες κατέγραψαν πτώση 6,1% σε πραγματικούς όρους. Ακολουθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με μείωση 3,8% και οι μικρές με πτώση 3,2%. Οι μόνες επιχειρήσεις που διασώζονται από την καθοδική πορεία είναι οι μεσαίες, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 2,3%. Ωστόσο, τα θετικά αποτελέσματα των μεσαίων επιχειρήσεων δεν επαρκούν για να ανατρέψουν τη συνολική πτωτική τάση που παρατηρείται στον κλάδο του εμπορίου.

Οι βασικές αιτίες της συρρίκνωσης

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης, επεσήμανε ότι οι αιτίες αυτής της σημαντικής πτώσης είναι συγκεκριμένες και έχουν επισημανθεί επανειλημμένα από τη Συνομοσπονδία. Μία από τις κύριες αιτίες είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Αυτή η μείωση αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα του σωρευτικά διογκωμένου πληθωρισμού, ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά.

Ο διογκωμένος πληθωρισμός αποτυπώνεται στην αύξηση της επιβάρυνσης για βασικές ανάγκες, όπως η διατροφή, καθώς και στην αύξηση του κόστους στέγασης και ενέργειας. Παράλληλα, παρατηρείται μια ευρύτερη αλλαγή στο καταναλωτικό μοντέλο, με τους καταναλωτές να αναπροσαρμόζουν τις αγοραστικές τους συνήθειες. Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στη συρρίκνωση του τζίρου είναι και η απορρόφηση ενός μεγάλου μέρους του από τις πολυεθνικές ψηφιακές πλατφόρμες, τις οποίες η ΕΣΕΕ χαρακτηρίζει ως ασύδοτες.

Το «εκρηκτικό μείγμα» που απειλεί τις επιχειρήσεις

Πέρα από τις προαναφερθείσες αιτίες, ο Σταύρος Καφούνης υπογράμμισε ότι ένα σύνολο παραγόντων δημιουργεί ένα «εκρηκτικό μείγμα» που απειλεί την επιβίωση των εμπορικών επιχειρήσεων. Σε αυτούς τους παράγοντες συγκαταλέγεται η περιορισμένη πρόσβαση σε ρευστότητα, ένα χρόνιο πρόβλημα που δυσχεραίνει τη λειτουργία και την ανάπτυξη των καταστημάτων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας, γεγονός που συμπιέζει περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους τους.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ αναφέρθηκε επίσης στις πιέσεις που προκαλεί ο εισαγόμενος αθέμιτος ανταγωνισμός από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ο οποίος εντείνει τις δυσκολίες για τα φυσικά καταστήματα. Τέλος, οι υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, σε συνδυασμό με ένα διεθνές περιβάλλον έντονων ανακατατάξεων και αυξημένης αβεβαιότητας, ολοκληρώνουν το πλαίσιο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της χώρας.

Αίτημα για άμεσα μέτρα ενόψει ΔΕΘ

Ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ο Σταύρος Καφούνης απηύθυνε έκκληση για τη λήψη άμεσων και ισχυρών μέτρων από την κυβέρνηση. Τα μέτρα αυτά, όπως τόνισε, πρέπει να στοχεύουν στην ουσιαστική ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις. Η μείωση αυτών των βαρών θεωρείται κρίσιμη για την ανάσα του εμπορικού κόσμου.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ ζήτησε την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, καθώς και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Αυτές οι παρεμβάσεις δεν αποτελούν απλώς προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά, όπως υπογραμμίζεται, συνιστούν κρίσιμη παράμετρο για την ίδια τη βιωσιμότητα και την επιβίωσή τους σε ένα όλο και πιο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki