Το άβολο σχόλιο του Δημήτρη Οικονόμου στη Μάρω Καρούση για το αντικουνουπικό βραχιόλι

Οικονομία
Το άβολο σχόλιο του Δημήτρη Οικονόμου στη Μάρω Καρούση για το αντικουνουπικό βραχιόλι

Αμηχανία και αιχμηρά σχόλια επικράτησαν στον αέρα της πρωινής εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, όταν ο παρουσιαστής Δημήτρης Οικονόμου προχώρησε σε ένα σχόλιο σχετικά με το αντικουνουπικό βραχιόλι που φορούσε η δημοσιογράφος Μάρω Καρούση. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη 26 Αυγούστου, λίγο πριν η δημοσιογράφος παρουσιάσει τα θέματα της ημέρας στους τηλεθεατές, δημιουργώντας μια άβολη στιγμή στο πλατό.

Η αρχή του σχολίου και η πρώτη αντίδραση

Η Μάρω Καρούση εισήλθε στο πλατό της εκπομπής «Σήμερα», προκειμένου να παρουσιάσει την ειδησεογραφική της ενότητα. Πριν καν προλάβει να εμφανιστεί πλήρως στην κάμερα, ο Δημήτρης Οικονόμου την καλωσόρισε και αμέσως μετά ξεκίνησε τον διάλογο με ένα σχόλιο για το ροζ αντικουνουπικό βραχιόλι που φορούσε στον καρπό της. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής της είπε: «Μάρω αυτό το βραχιόλι χαλάει κόσμο».

Η δημοσιογράφος, αρχικά, προσπάθησε να διαχειριστεί την κατάσταση με χιούμορ, απαντώντας στο σχόλιο του Δημήτρη Οικονόμου. Με μια δόση ειρωνείας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μάρω - κουνούπι 1-0, δεν με έχει πλησιάσει», υποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του βραχιολιού της ενάντια στα έντομα.

Η ένταση ανεβαίνει στον αέρα

Ωστόσο, ο διάλογος δεν σταμάτησε εκεί. Ο Δημήτρης Οικονόμου πλησίασε τη Μάρω Καρούση και έφερε το χέρι της μπροστά στη μύτη του, προκειμένου να μυρίσει το αντικουνουπικό βραχιόλι. Αμέσως μετά, σχολίασε εκ νέου την οσμή του, λέγοντας: «Δεν μυρίζει ωραία αυτό το πράγμα… πας τώρα με άνθρωπο με αυτό το βραχιόλι;».

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Γιάννης Πιτταράς, ο οποίος συνέχισε τα πειράγματα προς τη Μάρω Καρούση. Ο Γιάννης Πιτταράς ανέφερε πως «τον έχουν πάρει οι αναθυμιάσεις», εννοώντας τον Δημήτρη Οικονόμου, προσθέτοντας έτσι μια επιπλέον νότα αμηχανίας στην ατμόσφαιρα του πλατό της εκπομπής.

Το «αντισεξουαλικό» σχόλιο και η απάντηση της δημοσιογράφου

Η κατάσταση άρχισε να γίνεται ακόμα πιο άβολη, όταν ο Δημήτρης Οικονόμου προχώρησε σε ένα πιο προσωπικό σχόλιο προς τη δημοσιογράφο. Απευθυνόμενος στη Μάρω Καρούση, της είπε: «Για κορίτσι είναι πολύ αντισεξουαλικό, δε πειράζει, δικαίωμά σου», χαρακτηρίζοντας έτσι το αξεσουάρ της.

Η Μάρω Καρούση, αυτή τη φορά, απάντησε στον παρουσιαστή με σοβαρό ύφος, εκφράζοντας την άποψή της για το θέμα. «Ξέρεις τι είναι πιο σέξυ από όλα; Η υγεία. Όχι παιδιά έτσι είναι. Θα μας τσιμπήσουν τα κουνούπια δηλαδή;» δήλωσε η δημοσιογράφος, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας από τα κουνούπια.

Η επιμονή του παρουσιαστή και η ενόχληση

Παρά την απάντηση της Μάρως Καρούση, ο Δημήτρης Οικονόμου επέμεινε στην αρχική του θέση σχετικά με την εμφάνιση του βραχιολιού. Ο παρουσιαστής επανέλαβε την άποψή του, λέγοντας: «Αυτό για γυναίκα δεν ακούγεται πολύ ελκυστικό», υπογραμμίζοντας ξανά την αισθητική του αντίληψη για το συγκεκριμένο αξεσουάρ.

Η δημοσιογράφος, φανερά ενοχλημένη από την επιμονή του συναδέλφου της, απάντησε λακωνικά «δεν πειράζει». Στη συνέχεια, η Μάρω Καρούση έθεσε ένα ερώτημα στον Δημήτρη Οικονόμου, υπενθυμίζοντάς του μια προηγούμενη δήλωση: «Δεν είπες θα μας πάρεις βραχιόλια; Το είπες ή δεν το πες».

Ο διάλογος συνεχίζεται

Ο Δημήτρης Οικονόμου απάντησε στην ερώτηση της Μάρως Καρούση, λέγοντας: «Άσε με εμένα τι θα κάνω. Το είπα ναι». Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επανέλθει στο θέμα της οσμής του βραχιολιού, συνεχίζοντας τα σχόλιά του.

Ο παρουσιαστής ολοκλήρωσε τον διάλογο με μια νέα παρατήρηση σχετικά με το αντικουνουπικό βραχιόλι. «Έβαλες το βραχιόλι που βρομάει τώρα; Σε πλησιάζει κάποιος να σου πει κάτι και μυρίζει αυτή την μυρωδιά», είπε, κλείνοντας την άβολη συζήτηση στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής «Σήμερα».

Με πληροφορίες από: Reader

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