Αμηχανία και αιχμηρά σχόλια επικράτησαν στον αέρα της πρωινής εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, όταν ο παρουσιαστής Δημήτρης Οικονόμου προχώρησε σε ένα σχόλιο σχετικά με το αντικουνουπικό βραχιόλι που φορούσε η δημοσιογράφος Μάρω Καρούση. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη 26 Αυγούστου, λίγο πριν η δημοσιογράφος παρουσιάσει τα θέματα της ημέρας στους τηλεθεατές, δημιουργώντας μια άβολη στιγμή στο πλατό.

Η αρχή του σχολίου και η πρώτη αντίδραση

Η Μάρω Καρούση εισήλθε στο πλατό της εκπομπής «Σήμερα», προκειμένου να παρουσιάσει την ειδησεογραφική της ενότητα. Πριν καν προλάβει να εμφανιστεί πλήρως στην κάμερα, ο Δημήτρης Οικονόμου την καλωσόρισε και αμέσως μετά ξεκίνησε τον διάλογο με ένα σχόλιο για το ροζ αντικουνουπικό βραχιόλι που φορούσε στον καρπό της. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής της είπε: «Μάρω αυτό το βραχιόλι χαλάει κόσμο».

Η δημοσιογράφος, αρχικά, προσπάθησε να διαχειριστεί την κατάσταση με χιούμορ, απαντώντας στο σχόλιο του Δημήτρη Οικονόμου. Με μια δόση ειρωνείας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μάρω - κουνούπι 1-0, δεν με έχει πλησιάσει», υποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του βραχιολιού της ενάντια στα έντομα.

Η ένταση ανεβαίνει στον αέρα

Ωστόσο, ο διάλογος δεν σταμάτησε εκεί. Ο Δημήτρης Οικονόμου πλησίασε τη Μάρω Καρούση και έφερε το χέρι της μπροστά στη μύτη του, προκειμένου να μυρίσει το αντικουνουπικό βραχιόλι. Αμέσως μετά, σχολίασε εκ νέου την οσμή του, λέγοντας: «Δεν μυρίζει ωραία αυτό το πράγμα… πας τώρα με άνθρωπο με αυτό το βραχιόλι;».

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Γιάννης Πιτταράς, ο οποίος συνέχισε τα πειράγματα προς τη Μάρω Καρούση. Ο Γιάννης Πιτταράς ανέφερε πως «τον έχουν πάρει οι αναθυμιάσεις», εννοώντας τον Δημήτρη Οικονόμου, προσθέτοντας έτσι μια επιπλέον νότα αμηχανίας στην ατμόσφαιρα του πλατό της εκπομπής.

Το «αντισεξουαλικό» σχόλιο και η απάντηση της δημοσιογράφου

Η κατάσταση άρχισε να γίνεται ακόμα πιο άβολη, όταν ο Δημήτρης Οικονόμου προχώρησε σε ένα πιο προσωπικό σχόλιο προς τη δημοσιογράφο. Απευθυνόμενος στη Μάρω Καρούση, της είπε: «Για κορίτσι είναι πολύ αντισεξουαλικό, δε πειράζει, δικαίωμά σου», χαρακτηρίζοντας έτσι το αξεσουάρ της.

Η Μάρω Καρούση, αυτή τη φορά, απάντησε στον παρουσιαστή με σοβαρό ύφος, εκφράζοντας την άποψή της για το θέμα. «Ξέρεις τι είναι πιο σέξυ από όλα; Η υγεία. Όχι παιδιά έτσι είναι. Θα μας τσιμπήσουν τα κουνούπια δηλαδή;» δήλωσε η δημοσιογράφος, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας από τα κουνούπια.

Η επιμονή του παρουσιαστή και η ενόχληση

Παρά την απάντηση της Μάρως Καρούση, ο Δημήτρης Οικονόμου επέμεινε στην αρχική του θέση σχετικά με την εμφάνιση του βραχιολιού. Ο παρουσιαστής επανέλαβε την άποψή του, λέγοντας: «Αυτό για γυναίκα δεν ακούγεται πολύ ελκυστικό», υπογραμμίζοντας ξανά την αισθητική του αντίληψη για το συγκεκριμένο αξεσουάρ.

Η δημοσιογράφος, φανερά ενοχλημένη από την επιμονή του συναδέλφου της, απάντησε λακωνικά «δεν πειράζει». Στη συνέχεια, η Μάρω Καρούση έθεσε ένα ερώτημα στον Δημήτρη Οικονόμου, υπενθυμίζοντάς του μια προηγούμενη δήλωση: «Δεν είπες θα μας πάρεις βραχιόλια; Το είπες ή δεν το πες».

Ο διάλογος συνεχίζεται

Ο Δημήτρης Οικονόμου απάντησε στην ερώτηση της Μάρως Καρούση, λέγοντας: «Άσε με εμένα τι θα κάνω. Το είπα ναι». Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επανέλθει στο θέμα της οσμής του βραχιολιού, συνεχίζοντας τα σχόλιά του.

Ο παρουσιαστής ολοκλήρωσε τον διάλογο με μια νέα παρατήρηση σχετικά με το αντικουνουπικό βραχιόλι. «Έβαλες το βραχιόλι που βρομάει τώρα; Σε πλησιάζει κάποιος να σου πει κάτι και μυρίζει αυτή την μυρωδιά», είπε, κλείνοντας την άβολη συζήτηση στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής «Σήμερα».

Με πληροφορίες από: Reader