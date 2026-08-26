Οι αυξήσεις στα κουπόνια σίτισης, γνωστά και ως διατακτικές, για αγορές σε σούπερ μάρκετ έρχονται να προσφέρουν μια σημαντική ανάσα στους καταναλωτές. Η ενίσχυση αυτή στοχεύει στην ελάφρυνση του οικονομικού ισοζυγίου των νοικοκυριών, προσφέροντας πρακτική υποστήριξη στις καθημερινές τους ανάγκες. Το μέτρο αφορά ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της χώρας, επηρεάζοντας περίπου έναν στους τέσσερις εργαζόμενους.

Στόχος η ελάφρυνση των καταναλωτών

Η πρωτοβουλία για την αύξηση των κουπονιών σίτισης έχει ως βασικό της στόχο να συμβάλει στην οικονομική ελάφρυνση των καταναλωτών. Σε μια περίοδο όπου οι δαπάνες για βασικά αγαθά παραμένουν υψηλές, οι διατακτικές αυτές αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την κάλυψη μέρους του κόστους των αγορών από τα σούπερ μάρκετ.

Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να βελτιώσει την αγοραστική δύναμη των δικαιούχων, επιτρέποντάς τους να διαχειριστούν καλύτερα τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Η ελάφρυνση του ισοζυγίου των καταναλωτών είναι ένας κεντρικός άξονας της συγκεκριμένης ρύθμισης, προσφέροντας άμεσο όφελος σε χιλιάδες εργαζόμενους.

Το υφιστάμενο πλαίσιο και οι δικαιούχοι

Μέχρι σήμερα, το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τα κουπόνια σίτισης έχει καθοριστεί στα 6 ευρώ. Αυτό το ποσό έχει παραμείνει αμετάβλητο για μία περίοδο έξι ετών, χωρίς να έχει προσαρμοστεί στις μεταβολές του κόστους ζωής και στις οικονομικές απαιτήσεις των νοικοκυριών.

Η συγκεκριμένη παροχή αφορά ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων, καθώς υπολογίζεται ότι περίπου ένας στους τέσσερις εργαζόμενους είναι δικαιούχος αυτών των διατακτικών. Αυτό σημαίνει ότι η όποια αλλαγή ή αύξηση στο ποσό των κουπονιών θα έχει άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που εργάζεται.

Προτάσεις για αύξηση του ορίου

Πλέον, παρατηρείται μια κοινή προσπάθεια από τους κοινωνικούς εταίρους και τους εργοδότες για την αναπροσαρμογή του ισχύοντος ημερήσιου αφορολόγητου ορίου. Η πίεση αυτή επικεντρώνεται στην αύξηση του ορίου από τα σημερινά 6 ευρώ στα 10 ευρώ, μια κίνηση που θεωρείται απαραίτητη για την ενίσχυση των εργαζομένων.

Η προτεινόμενη αυτή αύξηση, εφόσον υλοποιηθεί, αναμένεται να αντιπροσωπεύσει μια σημαντική ενίσχυση στις μηνιαίες απολαβές των εργαζομένων που λαμβάνουν τα κουπόνια. Η αλλαγή αυτή θα προσφέρει μια πιο ουσιαστική οικονομική στήριξη, ανταποκρινόμενη καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες για αγορές βασικών αγαθών.

Η οικονομική διάσταση της ενίσχυσης

Για να κατανοηθεί πλήρως το μέγεθος της προτεινόμενης αύξησης, είναι χρήσιμο να εξεταστεί το μηνιαίο όφελος για τους δικαιούχους. Σε έναν μήνα που περιλαμβάνει 22 εργάσιμες ημέρες, το συνολικό ποσό που θα λαμβάνει ο ωφελούμενος από τα κουπόνια σίτισης θα ανέλθει στα 220 ευρώ.

Αυτό το νέο ποσό συγκρινόμενο με το προηγούμενο καθεστώς, συνεπάγεται μια αύξηση της τάξεως των 88 ευρώ. Η αύξηση αυτή των 88 ευρώ από το προηγούμενο ποσό αποτελεί μια χειροπιαστή ενίσχυση, η οποία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και των οικογενειών τους σε είδη σούπερ μάρκετ.

Με πληροφορίες από: Reader