Η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε wing walking και έστειλε μήνυμα στον Τομ Κρουζ

Η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό ακροβατικό «wing walking» εν ώρα πτήσης, αναπαριστώντας ένα από τα πιο εμβληματικά ακροβατικά του Τομ Κρουζ. Η 28χρονη ηθοποιός μοιράστηκε βίντεο από την πρωτόγνωρη εμπειρία της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας αίσθηση και σχόλια. Στην ανάρτησή της, η Σουίνι έστειλε ένα χιουμοριστικό μήνυμα στον Τομ Κρουζ, αναφερόμενη στην αντίστοιχη σκηνή του από την κινηματογραφική οθόνη.

Η τολμηρή ενέργεια της Σίντνεϊ Σουίνι

Η Σίντνεϊ Σουίνι, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε ένα ιδιαίτερα τολμηρό εγχείρημα, το «wing walking». Πρόκειται για μία δραστηριότητα κατά την οποία ένα άτομο στέκεται πάνω στο φτερό ενός αεροπλάνου, ενώ αυτό βρίσκεται σε πλήρη πτήση. Η 28χρονη ηθοποιός, όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε, παρέμεινε εντελώς ατάραχη καθ' όλη τη διάρκεια της απογείωσης και της πτήσης, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ψυχραιμία και θάρρος.

Το βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνει τη Σουίνι να βρίσκεται σε μία θέση που απαιτεί μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και σωματική αντοχή. Η εικόνα της να στέκεται σταθερά πάνω στο φτερό του αεροπλάνου, ενώ αυτό κινείται στον αέρα, αναπαριστά με εντυπωσιακό τρόπο μία από τις πιο γνωστές και επικίνδυνες σκηνές που έχουν προβληθεί στη μεγάλη οθόνη.

Το μήνυμα στον Τομ Κρουζ

Η πράξη της Σίντνεϊ Σουίνι δεν ήταν απλώς ένα ακροβατικό, αλλά και μία έμμεση αναφορά σε έναν από τους πιο διάσημους συναδέλφους της, τον Τομ Κρουζ. Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η ηθοποιός απευθύνθηκε στον Κρουζ με ένα χαριτολογώντας μήνυμα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τομ Κρουζ, τον νου σου…».

Αυτή η δήλωση αποτελεί μία σαφή αναφορά στα εμβληματικά ακροβατικά που έχει πραγματοποιήσει ο Τομ Κρουζ καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ειδικά στις ταινίες «Mission: Impossible». Η Σουίνι, με αυτόν τον τρόπο, αναγνώρισε την επιρροή του Κρουζ στα ακροβατικά υψηλού κινδύνου στον κινηματογράφο, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε τη δική της εκδοχή ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Η έμπνευση από το «Mission: Impossible – The Final Reckoning»

Η έμπνευση για το συγκεκριμένο «wing walking» ακροβατικό προήλθε από την περσινή ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τομ Κρουζ. Στην ταινία αυτή, ο Κρουζ πραγματοποίησε ένα από τα πιο εντυπωσιακά και επικίνδυνα ακροβατικά της καριέρας του, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως ένα σύμβολο τόλμης και δράσης.

Η Σίντνεϊ Σουίνι, αναπαριστώντας αυτό το ακροβατικό, όχι μόνο απέδειξε τη δική της ικανότητα και γενναιότητα, αλλά και τίμησε κατά κάποιον τρόπο την παράδοση των επικίνδυνων stunts στον κινηματογράφο. Η πράξη της αποτελεί μία σύγχρονη εκδοχή των εμβληματικών σκηνών δράσης, φέρνοντας στο προσκήνιο την τόλμη και την αφοσίωση των ηθοποιών σε απαιτητικούς ρόλους και εγχειρήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki