Ο Τάκης Θεοδωρικάκος για επενδύσεις και θέσεις εργασίας σε Μακεδονία και Θράκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνεντεύξεις στο MEGA και στον Status FM, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην ενίσχυση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκαν οι νέες επενδύσεις, η ανάπτυξη της βιομηχανίας και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, ο υπουργός αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ζωής.

Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της στρατηγικής που εφαρμόζεται για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Υπογράμμισε την ανάγκη η Ελλάδα να διαθέτει μια ισχυρή βιομηχανική και παραγωγική βάση, πέρα από τον τουρισμό.

«Δεν μπορεί να ζούμε μόνο από τον τουρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «θέλουμε καλό, ποσοτικά και ποιοτικά, τουρισμό. Αλλά πρέπει να έχουμε και ισχυρή βιομηχανία». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική βιομηχανία εμφανίζει θετική πορεία, ενώ υπάρχει σχέδιο για την περαιτέρω εξέλιξη και αναβάθμισή της.

Ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς και επενδύσεις σε Μακεδονία και Θράκη

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη, ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε την καθιέρωση ενός ειδικού αναπτυξιακού καθεστώτος για τις παραμεθόριες περιοχές. Αυτό το καθεστώς αφορά ιδίως τη Βόρεια Ελλάδα και κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό για την οικονομική της ενίσχυση.

Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, έχουν ενταχθεί 282 επενδύσεις στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών των επενδύσεων ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενισχύει τις συγκεκριμένες επενδύσεις με το ποσό των 510 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν πάνω από 5.000 νέες θέσεις εργασίας. Ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνισε ότι το 80% των 282 αυτών επενδύσεων σχετίζεται με τους τομείς της μεταποίησης και της βιομηχανίας.

Δημιουργία θέσεων εργασίας και ενίσχυση βιομηχανικών πάρκων

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στη συνολική πορεία της απασχόλησης, τονίζοντας ότι τα τελευταία επτά χρόνια έχουν δημιουργηθεί 15.000 θέσεις εργασίας αποκλειστικά στον κλάδο της βιομηχανίας στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί 14 βιομηχανικά πάρκα στην περιοχή της Μακεδονίας, με στόχο την υποδοχή νέων παραγωγικών επενδύσεων.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία αυτών των πρωτοβουλιών, δηλώνοντας: «Αν θέλουμε οι νέοι Έλληνες να μένουν στις περιοχές που γεννιούνται ή στις περιοχές καταγωγής των γονιών τους, θα πρέπει εκεί να υπάρχουν δουλειές και υποδομές». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση, επιτυγχάνοντας ήδη αποτελέσματα. Συνολικά, από το 2019, έχουν δημιουργηθεί 600.000 νέες θέσεις εργασίας μέσω της κυβερνητικής πολιτικής.

Υψηλότερες αποδοχές στον βιομηχανικό τομέα

Σε ό,τι αφορά τους μισθούς, ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι οι αποδοχές στον κλάδο της βιομηχανίας είναι σημαντικά καλύτερες σε σύγκριση με τον μέσο όρο της οικονομίας. Συγκεκριμένα, οι μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές στον βιομηχανικό τομέα ανέρχονται περίπου στις 25.000 ευρώ.

Αντίθετα, οι μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές στο σύνολο της οικονομίας διαμορφώνονται περίπου στις 18.000 ευρώ. Αυτή η διαφορά αναδεικνύει την ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στον βιομηχανικό τομέα.

Εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το κόστος ζωής, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας πρωτοβουλίας. Πρόκειται για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Η πρωτοβουλία αυτή θα εφαρμοστεί στα σούπερ μάρκετ και προβλέπει μειώσεις τιμών που θα κυμαίνονται από 5% έως και 20%-25%. Η διάρκεια της πρωτοβουλίας δεν αναφέρεται πλήρως στην πηγή, αλλά η έναρξή της σηματοδοτεί μια προσπάθεια αντιμετώπισης των πιέσεων στο κόστος ζωής.

Με πληροφορίες από: Newsit