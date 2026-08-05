Από σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00, ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους 2026-2027". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους:

- 5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2 - 6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4 - 7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6 - 8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8 - 9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Από 10 έως 21 Αυγούστου, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για όλα τα ΑΦΜ, με προθεσμία υποβολής έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027 με τους κωδικούς Taxisnet, είτε με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στρατηγική και στόχοι του προγράμματος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, το νέο Πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους 2026-2027" έχει σχεδιαστεί με στόχο τη βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, την διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού θα κατευθυνθεί σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, και τα ποσά που θα ωφελήσουν τους δικαιούχους έχουν διευρυνθεί κατά τους χειμερινούς μήνες.

Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και περιλαμβάνει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο για άγαμους χωρίς τέκνα αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ προηγουμένως. Για πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας έτσι τον αριθμό των δυνητικών ωφελούμενων. Επίσης, οι κληρωθέντες δικαιούχοι με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα θα λάβουν επιπλέον επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο.

Για πρώτη φορά, οι δικαιούχοι με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ θα ενταχθούν στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Φάσεις υλοποίησης και πληροφορίες

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση έως τις 30.06.2027 και η δεύτερη φάση έως τις 31.12.2027. Στη δεύτερη φάση, δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα προέλθουν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ή να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Υποστήριξης του Προγράμματος στο τηλέφωνο 210 2150231, κατά τις ώρες 09:00 - 17:00.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.