Ξεκίνησε το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τον β΄ κύκλο της περιόδου 2026-2027 που αφορά την πρόσβαση παιδιών σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης. Η δράση, με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 393,5 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτει τη συμμετοχή βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Η βασικότερη ανατροπή του φετινού προγράμματος αφορά τη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας, καθώς πλέον δίνεται η δυνατότητα χορήγησης voucher σε βρέφη, νήπια και παιδιά οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια, με μοναδική προϋπόθεση την έγκυρη υποβολή της αίτησης.

«Το είπαμε και το κάνουμε πράξη: βρέφη, νήπια και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών μπορούν να λάβουν voucher χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Ενισχύουμε στην πράξη την πολύτεκνη οικογένεια», δήλωσε σχετικά η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής ανάλογα με το ΑΦΜ

Για την αποφυγή υπερφόρτωσης του συστήματος, η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοίγει σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

18 και 19 Ιουλίου 2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1 ή 2.

20 και 21 Ιουλίου 2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4 ή 5.

22 και 23 Ιουλίου 2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8 ή 9.

Από 24 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2026: Ανοιχτή η πλατφόρμα για όλα τα ΑΦΜ.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και η διαδικασία

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι γονείς ή τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, οι ανάδοχοι γονείς, οι επίτροποι, οι δικαστικοί συμπαραστάτες καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελουμένων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων θα αντλείται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Χρηματοδότηση του προγράμματος

Η συγκεκριμένη κοινωνική δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.