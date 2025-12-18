# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Επίδομα Παιδιού Α21: Νωρίτερα η πληρωμή – Ποιοι θα δουν διπλά χρήματα

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα καταβληθεί η έκτη δόση του Επιδόματος Παιδιού Α21, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ενώ τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για ανάληψη από τα ΑΤΜ ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση Α21 του 2025, καθώς και από το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει τους υποχρεωτικούς ελέγχους που αφορούν τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Η επαρκής σχολική παρουσία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος.

Σημειώνεται ότι με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα νωρίτερης καταβολής των επιδομάτων τον Δεκέμβριο. Έτσι, μέσα στο διάστημα 19 έως 22 Δεκεμβρίου 2025, πολλοί δικαιούχοι αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους χρήματα για περισσότερα από ένα επιδόματα.

Συγκεκριμένα, την ίδια περίοδο καταβάλλονται:

- το επίδομα παιδιού Α21,
- το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,
- το επίδομα στέγασης (ενοικίου),
- καθώς και τα αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Η επόμενη πληρωμή του επιδόματος παιδιού έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιανουαρίου 2026, που θα αφορά την πρώτη δόση του νέου έτους.

Διαβάστε ακόμα: Πληρωμές Δεκεμβρίου 2025: Συνοπτικός οδηγός ημερομηνιών και ποσών για συντάξεις, επιδόματα και δώρα

Δείτε ακόμα

