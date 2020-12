Πότε θα ανοίξουν τα καταστήματα; Το click in shop και η επιδότηση 5.000 ευρώ για κατασκευή e-shop

O αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης μίλησε για το τι μέλλει γενέσθαι μετά τις γιορτές αναφορικά με την οικονομία και την αγορά.



Σύμφωνα με τον υπουργό, μέχρι τις 7 Ιανουαρίου η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει. Προτεραιότητα της πολιτείας είναι να ανοίξουν τα σχολεία. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, υπάρχουν και σενάρια για το άνοιγμα της αγοράς, τα οποία όμως εξαρτώνται από την εκτίμηση των επιδημιολόγων.



«Σημαντικό είναι να τηρήσουμε τα μέτρα», τόνισε.



Μίλησε για το click away, επισημαίνοντας πως η μέθοδος αυτή δημιούργησε μια συγκεκριμένη κινητικότητα. Επόμενο στάδιο είναι το click in shop ή ραντεβού εντός του καταστήματος, το οποίο έχει πολλές διαστάσεις για το πόσα άτομα θα επιτρέπονται εντός. Ωστόσο, τόνισε, πως είναι πολύ νωρίς για μια τέτοια συζήτηση.



«Θέλουμε να πάμε με σταθερά βήματα», είπε χαρακτηριστικά.



Υποστήριξε μάλιστα, πως καθώς η εποχή έχει αλλάξει, τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι εδώ για να μείνουν. Ως εκ τούτου, ξεκινά ένα πρόγραμμα με 5000 ευρώ επιδότηση για τους επιχειρηματίες προκειμένου να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα. Όπως είπε, αυτό θα ξεκινήσει άμεσα, το πρώτο δεκαήμερο του νέου έτους.



Αναφέρθηκε και στις ταχυμεταφορές, οι οποίες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις, λέγοντας πως επειδή πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες, το κράτος δεν μπορεί να παρέμβει. Ειδικά λόγω των προβλημάτων αυτών, εφαρμόστηκε η μέθοδος του click away.



Για τις επενδύσεις, είπε πως το επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγάλους οίκους του εξωτερικού δεν έχει σταματήσει.



Τέλος, δήλωσε πως «δε θα σταματήσουμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις»