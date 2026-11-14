Σοβαρά τραυματίας 33χρονος ρώσος στη λεμεσό έπειτα από επίθεση ουκρανών

Ένας 33χρονος Ρώσος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αφού δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Σαριπόλου, στη Λεμεσό της Κύπρου. Ο άνδρας φέρει κατάγματα στο πρόσωπο και αιμορραγία στο αριστερό του μάτι, με τους θεράποντες ιατρούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να χάσει την όρασή του. Για το περιστατικό, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα από την Ουκρανία, τα οποία έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο σοβαρός τραυματισμός του 33χρονου

Ο 33χρονος Ρώσος, μετά την επίθεση που δέχθηκε, μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στα οστά του προσώπου του, καθώς και θλαστικά τραύματα και αιμορραγία στο αριστερό του μάτι. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Στο νοσοκομείο της Λευκωσίας, ο τραυματίας αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη γναθοχειρουργική κλινική. Οι ιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασής του, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει την όρασή του από το αριστερό του μάτι λόγω της αιμορραγίας και των τραυμάτων που υπέστη.

Η σύλληψη των τεσσάρων υπόπτων

Σχετικά με την επίθεση, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, όλοι υπήκοοι Ουκρανίας. Πρόκειται για τρεις άνδρες, ηλικίας 22, 23 και 23 ετών αντίστοιχα, καθώς και μία 22χρονη γυναίκα. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού από την Αστυνομία.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Το δικαστήριο, αφού εξέτασε τα στοιχεία της υπόθεσης, διέταξε την προσωποκράτησή τους για ένα διάστημα έξι ημερών, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αστυνομική έρευνα και να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Οι συνθήκες της επίθεσης και οι πρώτες δηλώσεις

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμπλοκή ενδέχεται να ξεκίνησε έπειτα από κάποια σχόλια που φέρεται να απηύθυνε ο 33χρονος Ρώσος στην 22χρονη γυναίκα, η οποία είναι σύντροφος ενός εκ των εμπλεκομένων. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Όταν οι αστυνομικοί προσέγγισαν τον πρώτο ύποπτο για να του εξηγήσουν τους λόγους της σύλληψής του, εκείνος απάντησε στα αγγλικά: «I protect my wife» (Προστατεύω τη σύζυγό μου). Οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες περιορίστηκαν στην απάντηση «ok». Οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών της επίθεσης και αναμένεται να λάβουν επίσημες καταθέσεις από τους συλληφθέντες με τη βοήθεια διερμηνέα, για να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Τραυματισμοί και στους συλληφθέντες

Κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν οι τέσσερις ύποπτοι, διαπιστώθηκε ότι ένας εκ των ανδρών, ο 22χρονος, είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη. Οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες έφεραν εκδορές και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός τους, υποδεικνύοντας ότι συμμετείχαν και αυτοί σε κάποιας μορφής συμπλοκή.

Αφού τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τους τραυματισμούς τους, όλοι οι ύποπτοι πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο. Κατά την παρουσίασή τους στο δικαστήριο, ο δικηγόρος που τους εκπροσωπούσε δεν έφερε καμία ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας για την εξαήμερη κράτησή τους, διευκολύνοντας έτσι τη συνέχιση της προανάκρισης.

Με πληροφορίες από: Topontiki