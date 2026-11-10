Σύλληψη μητέρας και γιου στην Πάφο για τον θανάσιμο τραυματισμό 51χρονου

Στη σύλληψη μιας μητέρας και του γιου της προχώρησε τα ξημερώματα η κυπριακή Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό ενός 51χρονου Βρετανού, ο οποίος βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος από μαχαίρι. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της Πέγειας, στην Πάφο, με το θύμα να εντοπίζεται μέσα σε αυτοκίνητο. Ο 51χρονος ήταν μόνιμος κάτοικος της περιοχής και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο θανάσιμος τραυματισμός του συνέβη κατά τη διάρκεια οικογενειακού επεισοδίου στο σπίτι όπου διέμενε με τη 42χρονη σύντροφό του και τον 20χρονο γιο της.

Εντοπισμός θύματος και συλλήψεις στην Πάφο

Ο 51χρονος Βρετανός εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από μαχαίρι μέσα σε αυτοκίνητο, στην περιοχή της Πέγειας, στην Πάφο. Η κυπριακή Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και τα ξημερώματα προχώρησε στη σύλληψη της 42χρονης μητέρας και του 20χρονου γιου της, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Το θύμα, μόνιμος κάτοικος της περιοχής, βρέθηκε σε κατάσταση που υποδείκνυε βίαιο θάνατο, γεγονός που οδήγησε τις αρχές σε εκτεταμένες έρευνες.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός. Η αστυνομική έρευνα στράφηκε γρήγορα στο οικογενειακό περιβάλλον του θύματος, καθώς τα πρώτα στοιχεία έδειξαν ότι το περιστατικό ξεκίνησε από ένα οικογενειακό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε εντός της οικίας όπου διέμενε ο 51χρονος με τη σύντροφό του και τον γιο της.

Οι ισχυρισμοί του 20χρονου για το επεισόδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την ανάκριση, ο 20χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι τραυμάτισε με μαχαίρι τον σύντροφο της μητέρας του. Ο νεαρός υποστήριξε ότι το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, αντιλήφθηκε πως ο 51χρονος διαπληκτιζόταν έντονα με τη μητέρα του. Όπως ισχυρίστηκε, πλησιάζοντας είδε τον άνδρα να τη χτυπά, γεγονός που τον οδήγησε να παρέμβει στην έντονη διαμάχη.

Ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ του 20χρονου και του 51χρονου. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπλοκής, πάντα σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του νεαρού, ο 51χρονος επιχείρησε να τον χτυπήσει με μαχαίρι. Ο 20χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι κατάφερε να πάρει το μαχαίρι από τον 51χρονο και στη συνέχεια τον τραυμάτισε. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί του νεαρού εξετάζονται ενδελεχώς από τους ανακριτές της υπόθεσης και δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως από τις αρχές.

Η προσπάθεια μεταφοράς και η εγκατάλειψη του οχήματος

Μετά τον τραυματισμό του 51χρονου, ο 20χρονος και η μητέρα του φέρονται να τον επιβίβασαν σε ένα αυτοκίνητο. Σκοπός τους ήταν να τον μεταφέρουν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, η πορεία τους προς το νοσοκομείο διακόπηκε απρόσμενα.

Σύμφωνα με την κατάθεση του νεαρού, σε μικρή απόσταση από την κατοικία τους, έχασαν τον έλεγχο του οχήματος. Μετά την απώλεια ελέγχου, φέρεται να εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο, στο οποίο βρισκόταν ο τραυματισμένος άνδρας, και απομακρύνθηκαν από το σημείο. Το εγκαταλελειμμένο όχημα με τον 51χρονο μέσα σε αυτό αποτέλεσε το σημείο εντοπισμού του θύματος από τις αρχές.

Το τηλεφώνημα στην υπηρεσία ασθενοφόρων και η απομάκρυνση

Λίγο αργότερα, μια γυναίκα επικοινώνησε με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, αναφέροντας ένα περιστατικό στην οδό Βατουδιών, στην περιοχή της Πέγειας. Σύμφωνα με την αναφορά της, υπήρχε ένας τραυματισμένος άνδρας στη θέση του συνοδηγού ενός αυτοκινήτου. Από τις περαιτέρω έρευνες των αρχών, προέκυψε ότι το τηλεφώνημα φέρεται να έγινε από τη σύντροφο του θύματος, δηλαδή τη 42χρονη μητέρα.

Η ίδια γυναίκα, μαζί με τον γιο της, φέρεται να απομακρύνθηκαν από το σημείο όπου βρισκόταν το εγκαταλελειμμένο όχημα, πριν την άφιξη των αρχών. Οι αστυνομικές αρχές της Κύπρου συνεχίζουν τις εντατικές έρεuves για να διαλευκάνουν πλήρως όλες τις πτυχές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό περιστατικό στην Πάφο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις καταθέσεις και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί.

Με πληροφορίες από: Topontiki