Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας (9 έως 15 Νοεμβρίου 2026)

Αυτή την εβδομάδα καλείσαι να αναθεωρήσεις σχέσεις, συμφωνίες και οικονομικές υποχρεώσεις που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό φωτίζει βαθύτερες ανάγκες και σε ωθεί να αντιμετωπίσεις ζητήματα που απέφευγες. Μην επιτρέψεις στην ανυπομονησία να σε οδηγήσει σε αντιδράσεις, ειδικά όταν νιώθεις πως κάποιος περιορίζει την ελευθερία σου. Από τις 13 και 14 Νοεμβρίου, καθώς ο Ερμής και η Αφροδίτη επιστρέφουν σε ορθή πορεία, θα αρχίσεις να βλέπεις πιο καθαρά τις προθέσεις των άλλων. Μια συζήτηση μπορεί να αποκαταστήσει ισορροπίες, αρκεί να ακούσεις πριν αποφασίσεις.

Οι σχέσεις σου είναι το επίκεντρο αυτής της εβδομάδας, καθώς η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό ανοίγει έναν νέο κύκλο στις προσωπικές και επαγγελματικές σου συνεργασίες. Θα χρειαστεί να ξεχωρίσεις ποιοι άνθρωποι στέκονται πραγματικά δίπλα σου και ποιες καταστάσεις έχουν φτάσει στα όριά τους. Η ανάδρομη Αφροδίτη και ο Ερμής σε καλούν να επανεξετάσεις παλιές συζητήσεις, υποσχέσεις και συναισθηματικές εκκρεμότητες. Από τα μέσα της εβδομάδας, η εικόνα αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Μην πιέζεις για απαντήσεις που δεν είναι ακόμα ώριμες. Τη σταθερότητα που αναζητάς θα τη βρεις μέσα από ειλικρίνεια, αμοιβαιότητα και ξεκάθαρες επιλογές.

Η καθημερινότητά σου απαιτεί καλύτερη οργάνωση, ενώ επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές ανάγκες διεκδικούν ταυτόχρονα την προσοχή σου. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό σε βοηθά να αλλάξεις συνήθειες και να αναγνωρίσεις τι εξαντλεί την ενέργειά σου. Παράλληλα, εργασιακά ζητήματα ή μια εκκρεμής συζήτηση μπορεί να επανέλθουν. Μην βιαστείς να δώσεις οριστικές απαντήσεις πριν εξετάσεις όλες τις λεπτομέρειες. Καθώς ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία, η επικοινωνία γίνεται σταδιακά πιο καθαρή. Μια νέα ιδέα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, αρκεί να τη μετατρέψεις σε συγκεκριμένο σχέδιο.

Καρκίνος

Η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η ανάγκη σου να χαρείς περισσότερο τη ζωή αναδεικνύονται. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό ανανεώνει τη διάθεσή σου και σε ενθαρρύνει να διεκδικήσεις ό,τι επιθυμείς βαθιά. Μια ερωτική υπόθεση μπορεί να αποκτήσει νέα δυναμική, ενώ μια παλιά ιστορία ίσως επιστρέψει ζητώντας ξεκαθάρισμα. Απόφυγε τις υπερβολικές προσδοκίες και μην βασίζεσαι μόνο σε λόγια. Η Αφροδίτη και ο Ερμής, ολοκληρώνοντας την ανάδρομη πορεία τους, βοηθούν στην αποκατάσταση παρεξηγήσεων. Δώσε χώρο σε ό,τι σε εκφράζει πραγματικά και μην κρύβεις τις επιθυμίες σου.

Το ενδιαφέρον σου επικεντρώνεται στο σπίτι, στην οικογένεια και σε θέματα που απαιτούν διευθέτηση. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό μπορεί να φέρει μια σημαντική απόφαση σχετικά με τον χώρο σου ή μια οικογενειακή κατάσταση που σε απασχολεί. Στα επαγγελματικά, οι φιλοδοξίες σου παραμένουν έντονες, όμως χρειάζεται να διαχειριστείς σωστά την πίεση και να αποφύγεις τις συγκρούσεις με πρόσωπα εξουσίας. Οι εξελίξεις γύρω από τις 13 και 14 Νοεμβρίου θα σε βοηθήσουν να επανεξετάσεις παλιές συμφωνίες και σχέδια. Μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα. Μερικές φορές, η πραγματική πρόοδος ξεκινά όταν αλλάζεις στάση.

Παρθένος

Αυτή την εβδομάδα, οι συζητήσεις, οι μετακινήσεις και οι επαφές σου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό μπορεί να σου ανοίξει έναν νέο δρόμο, μέσα από μια συμφωνία, μια πληροφορία ή μια γνωριμία που θα σου κινήσει το ενδιαφέρον. Ωστόσο, χρειάζεται να ελέγχεις προσεκτικά όσα ακούς και να μην παίρνεις αποφάσεις βασισμένες σε υποθέσεις. Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να επαναφέρει μια συζήτηση ή ένα σχέδιο που είχε καθυστερήσει. Από τα μέσα της εβδομάδας θα αισθανθείς μεγαλύτερη σαφήνεια. Μια ιδέα που μέχρι τώρα παρέμενε στο μυαλό σου μπορεί επιτέλους να αποκτήσει πρακτική μορφή.

Οικονομικά ζητήματα, προσωπικές αξίες και συναισθηματικές ανάγκες σε απασχολούν περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό σε ωθεί να επανεξετάσεις πώς διαχειρίζεσαι τα χρήματα και πώς αναγνωρίζεις την αξία σου στις σχέσεις. Η ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιό σου φέρνει επιστροφές, σκέψεις και δεύτερες ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσεις σε ό,τι σε πλήγωσε. Από τις 14 Νοεμβρίου και μετά, οι συναισθηματικές σου επιλογές αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Μια συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει προθέσεις και να σε βοηθήσει να πάρεις μια πιο σταθερή θέση.

Σκορπιός

Με τη Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 9 Νοεμβρίου, ξεκινά για εσένα ένας προσωπικός κύκλος ανανέωσης. Είναι η κατάλληλη στιγμή να επαναξιολογήσεις τους στόχους, τις σχέσεις και τις αποφάσεις που καθορίζουν την πορεία σου. Μπορεί να αισθανθείς έντονα την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές, όμως μην αφήσεις την παρόρμηση να υπερισχύσει της λογικής. Ο ανάδρομος Ερμής στο ζώδιό σου φέρνει ξανά στην επιφάνεια συζητήσεις και καταστάσεις που απαιτούν διευκρινίσεις. Από τις 13 Νοεμβρίου, η επικοινωνία αρχίζει να βελτιώνεται. Ολοκλήρωσε τις εκκρεμότητές σου, άκουσε τη διαίσθησή σου και προχώρησε με αποφασιστικότητα, χωρίς να επωμίζεσαι τα βάρη των άλλων.

Αυτή η εβδομάδα σε καλεί να χαμηλώσεις τους ρυθμούς και να αφουγκραστείς περισσότερο τις εσωτερικές σου ανάδες. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό φέρνει στο φως παρασκηνιακές καταστάσεις, καθώς και συναισθήματα και σκέψεις που ίσως κρατούσες κρυφά ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Ένα θέμα από το παρελθόν μπορεί να επανέλθει, δίνοντάς σου την ευκαιρία να το αντιμετωπίσεις αλλιώς. Μην πιέζεις τις εξελίξεις και απόφυγε να αποκαλύψεις τα σχέδιά σου σε άτομα που δεν έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους. Από τα μέσα της εβδομάδας θα νιώσεις μια αυξημένη εσωτερική ηρεμία. Η ξεκούραση θα σου κάνει καλό.

Αιγόκερως

Οι φίλοι, οι συνεργασίες και οι στόχοι σου για το μέλλον αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό μπορεί να φέρει μια νέα γνωριμία ή μια ενδιαφέρουσα πρόταση μέσα από το κοινωνικό σου περιβάλλον. Παράλληλα, θα χρειαστεί να επανεξετάσεις μια συνεργασία ή μια υπόσχεση που δεν έχει προχωρήσει όπως περίμενες. Μην επενδύεις χρόνο σε ανθρώπους που δεν δείχνουν συνέπεια. Η επιστροφή του Ερμή και της Αφροδίτης σε ορθή πορεία βοηθά να ξεκαθαρίσουν παρεξηγήσεις και εκκρεμότητες. Ένας στόχος μπορεί να αρχίσει να παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή, αρκεί να κινηθείς με ρεαλισμό.

Υδροχόος

Η επαγγελματική σου πορεία και η δημόσια εικόνα σου βρίσκονται στο προσκήνιο. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό σε ωθεί να επαναπροσδιορίσεις τις φιλοδοξίες σου και να αναζητήσεις μια διαφορετική κατεύθυνση. Μπορεί να προκύψει μια συζήτηση με ανώτερο πρόσωπο ή να επανέλθει μια επαγγελματική πρόταση που χρειάζεται δεύτερη αξιολόγηση. Πρόσεξε τις αντιδράσεις σου όταν αισθάνεσαι ότι δεν αναγνωρίζεται η προσπάθειά σου. Οι πλανητικές αλλαγές στα μέσα της εβδομάδας βοηθούν να αποκτήσεις καθαρότερη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις σου. Μην εγκαταλείπεις έναν στόχο, αλλά αναθεώρησε τη στρατηγική σου.

Η ανάγκη σου να διευρύνεις τους ορίζοντές σου γίνεται πιο έντονη και σε ωθεί να αναζητήσεις νέες εμπειρίες, γνώσεις και προοπτικές. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό ευνοεί την ανανέωση της σκέψης σου και μπορεί να φέρει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία μέσα από ένα ταξίδι, μια επαφή ή μια εκπαιδευτική δραστηριότητα. Παράλληλα, μια υπόθεση που εκκρεμούσε χρειάζεται να επανεξεταστεί, χωρίς βιασύνη. Από τις 13 και 14 Νοεμβρίου, η επικοινωνία και οι σχέσεις αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Μην περιορίζεις τα όνειρά σου, αλλά φρόντισε να στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και συγκεκριμένες κινήσεις.

Με πληροφορίες από: tlife.gr