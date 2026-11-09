Η Κύπρος εκτιμά στα 20 τρισ. κυβικά πόδια τα αποθέματα φυσικού αερίου – Έναρξη παραγωγής από τον «Κρόνο» το 2028

Στα 20 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια εκτιμάται πλέον η συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που έχουν αποκαλυφθεί σε έξι κοιτάσματα εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Την ενημέρωση αυτή παρείχε ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκδήλωσης. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η παραγωγή από το κοίτασμα «Κρόνος» αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2028, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας.

Αποθέματα και οδικός χάρτης παραγωγής

Ο Μιχάλης Δαμιανός, μιλώντας στο 22ο Cyprus Summit του Economist, γνωστοποίησε την εκτιμώμενη ποσότητα των 20 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών φυσικού αερίου, η οποία προέρχεται από τις έξι ανακαλύψεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Η ανακοίνωση αυτή υπογραμμίζει το δυναμικό της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, ο υπουργός παρουσίασε την πορεία των ενεργειακών έργων, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων. Τόνισε επίσης την ανάγκη για τη θωράκιση της ενεργειακής επάρκειας της Κύπρου, καθιστώντας την ένα κεντρικό σημείο του στρατηγικού σχεδιασμού.

Εξελίξεις στο κοίτασμα «Κρόνος»

Το κοίτασμα «Κρόνος» αποτελεί ένα κομβικό σημείο στον ενεργειακό σχεδιασμό της Κύπρου. Όπως επεσήμανε ο κ. Δαμιανός, οι εταιρείες Eni και TotalEnergies προχώρησαν τον περασμένο Ιούλιο στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για την ανάπτυξή του. Αυτή η απόφαση αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την υλοποίηση του έργου.

Οι εξελίξεις συνεχίστηκαν και τον Οκτώβριο, όταν ακολούθησε η υπογραφή των βασικών συμβάσεων που αφορούν το έργο του «Κρόνου». Οι ενέργειες αυτές θέτουν τις βάσεις για την έναρξη των εργασιών και την προετοιμασία για την παραγωγή φυσικού αερίου, η οποία, όπως αναφέρθηκε, αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Στρατηγική μεταφοράς και συνεργασίες

Για τη μεταφορά του κυπριακού φυσικού αερίου προς τις διεθνείς αγορές, προβλέπεται η αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που λειτουργούν ήδη στην Αίγυπτο. Μέσω αυτών των υποδομών, το καύσιμο θα μπορεί να κατευθύνεται σε διάφορους προορισμούς, με την Ευρώπη να αποτελεί τον βασικό στόχο.

Ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την Αίγυπτο προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την υλοποίηση των ενεργειακών σχεδίων της Κύπρου. Η αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων υποδομών συμβάλλει στον περιορισμό των απαιτούμενων δαπανών και επιταχύνει τη διάθεση του κυπριακού φυσικού αερίου στους καταναλωτές.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συμβολή του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου. Ο οργανισμός αυτός λειτουργεί ως ένα πεδίο συνεννόησης και ενίσχυσης των περιφερειακών συνεργασιών, κάτι που κρίνεται απαραίτητο για την ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα στην ευρύτερη περιοχή.

Περαιτέρω ανάπτυξη κοιτασμάτων

Εκτός από τον «Κρόνο», στο επίκεντρο των επόμενων ενεργειακών βημάτων βρίσκεται και το κοίτασμα «Αφροδίτη». Για το συγκεκριμένο κοίτασμα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί σημαντικές συμφωνίες με την αιγυπτιακή πλευρά, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο υπουργός. Αυτό δείχνει μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία με την Αίγυπτο για την αξιοποίηση των κυπριακών ενεργειακών πόρων.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για τα τεμάχια 5 και 10 της κυπριακής ΑΟΖ. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες αξιολογούν τα διαθέσιμα σενάρια ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων σε αυτά τα τεμάχια, αναζητώντας τις βέλτιστες λύσεις για την αξιοποίησή τους.

Προκλήσεις στην ηλεκτροπαραγωγή

Σημαντικό μέρος της παρέμβασης του υπουργού Ενέργειας αφορούσε και τα προβλήματα που συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στην Κύπρο. Μία βασική δυσκολία που παραμένει είναι η απουσία ηλεκτρικών διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Επιπλέον, το περιορισμένο μέγεθος του εγχώριου συστήματος ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί έναν παράγοντα που δημιουργεί προκλήσεις. Η εξάρτηση του συστήματος από καύσιμα που εισάγονται από το εξωτερικό προσθέτει στην πολυπλοκότητα και το κόστος, καθιστώντας την ενεργειακή αυτονομία και διαφοροποίηση κεντρικούς στόχους για την Κύπρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki