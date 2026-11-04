Είναι επίσημο: ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 71ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), καθιστώντας την Κύπρο την πρώτη χώρα που γνωστοποιεί τον εκπρόσωπό της για τη διοργάνωση.

Η επίσημη ανακοίνωση και η διαδικασία επιλογής

Ο κύβος ερρίφθη για την Κύπρο και τον καλλιτέχνη που θα την εκπροσωπήσει. Όπως ανακοίνωσαν η παρουσιάστρια Αγγελική Νικηφόρου και ο δημοσιογράφος Ανδρέας Αναστασίου μέσα από την εκπομπή «Όμορφη Μέρα» του ΡΙΚ, ο Γιώργος Περρής θα ταξιδέψει τον Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, κυματίζοντας την κυπριακή σημαία.

Η επιλογή του καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε εσωτερικά, έπειτα από την υποβολή έξι προτάσεων-προσώπων. Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν από τις τρεις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, Heaven Music, Panik Records και MINOS EMI, μετά από σχετικό κάλεσμα του ΡΙΚ. Την αξιολόγηση των προτάσεων ανέλαβε μια πενταμελής επιτροπή, η οποία είχε οριστεί από την κυπριακή ραδιοτηλεόραση.

Ο καλλιτέχνης Γιώργος Περρής

Ο Γιώργος Περρής είναι ένας διεθνής Έλληνας τραγουδιστής και μουσικός, γεννημένος στην Αθήνα. Είναι ευρέως γνωστός για την πολυγλωσσία του και τις σπουδαίες συνεργασίες που έχει πραγματοποιήσει σε όλο τον κόσμο. Στο ενεργητικό του συγκαταλέγονται συμπράξεις με καλλιτέχνες όπως η Lara Fabian και ο Michel Legrand.

Το ρεπερτόριό του κινείται κυρίως στον χώρο του crossover, της έντεχνης και της ποπ-οπερατικής μουσικής, ξεχωρίζοντας για τη δυναμική και καθαρή φωνή του. Έχει μια μακρά μουσική πορεία, με δισκογραφικές κυκλοφορίες και συναυλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η πολυετής παρουσία του στη διεθνή μουσική σκηνή τον διαφοροποιεί από αρκετούς καλλιτέχνες που έχουν εκπροσωπήσει τα τελευταία χρόνια την Κύπρο.

Η δεύτερη προσπάθεια που έφερε το εισιτήριο

Η επιλογή του Γιώργου Περρή σηματοδοτεί την επιτυχή κατάληξη μιας προσπάθειας που είχε αρχίσει από την προηγούμενη διοργάνωση. Ο καλλιτέχνης βρισκόταν ανάμεσα στους υποψηφίους που είχαν διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Κύπρου στην Eurovision 2026. Τον Οκτώβριο του 2025, το όνομά του είχε βρεθεί στην τελική φάση των συζητήσεων για τον διαγωνισμό του 2026.

Εκείνη την περίοδο, το ΡΙΚ είχε εξετάσει τις προτάσεις του Γιώργου Περρή και της Josephine, οι οποίες προέρχονταν από διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες. Ωστόσο, η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί με την επιλογή της Antigoni, η οποία διαγωνίστηκε στη Βιέννη με το τραγούδι «Jalla», αφήνοντας τον Γιώργο Περρή εκτός της διοργάνωσης. Έναν χρόνο αργότερα, ο τραγουδιστής επανήλθε στη διεκδίκηση μέσω της Minos-EMI/Universal, υποβάλλοντας εκ νέου την υποψηφιότητά του. Στη διαδικασία για το 2027, είχαν ακουστεί επίσης τα ονόματα της Josephine, της Χάρις Σάββα, της Evangelia, της Κατερίνας Στικούδη και του Αναστάσιου Ράμμου.

Η επιλογή του τραγουδιού

Μετά την ανακοίνωση του εκπροσώπου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί ο Γιώργος Περρής, καθώς και στη σκηνική παρουσία που θα ετοιμάσει η κυπριακή αποστολή. Το ΡΙΚ προκηρύσσει από σήμερα κάλεσμα σε δημιουργούς να στείλουν τις προτάσεις τους για το τραγούδι μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου.

Έπειτα από αξιολόγηση, το κομμάτι θα επιλεγεί σε σχετικό σόου, όπου η επιλογή θα προκύψει με 50-50 συμμετοχή κοινού και κριτικής επιτροπής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαδικασία επιλογής του τραγουδιού προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Οι ημερομηνίες του διαγωνισμού

Ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα φιλοξενηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με τις τρεις τηλεοπτικές βραδιές να διεξάγονται στην Arena Burgas. Ο πρώτος ημιτελικός έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 11 Μαΐου, ενώ ο δεύτερος ημιτελικός θα λάβει χώρα την Πέμπτη 13 Μαΐου.

Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης αναμένεται να διεξαχθεί το Σάββατο 15 Μαΐου 2027. Ο Γιώργος Περρής θα προσπαθήσει να προκριθεί στον τελικό και να δικαιώσει τους ανθρώπους στην Κύπρο που τον επέλεξαν για να εκπροσωπήσει τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Ieidiseis