Η κυπριακή αστυνομία μεταμφιέζεται σε ντελιβεράδες για να αντιμετωπίσει τις ληστείες στη Λεμεσό

Η κυπριακή Αστυνομία στη Λεμεσό έχει επιστρατεύσει μια ασυνήθιστη μέθοδο για να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κύμα επιθέσεων και ληστειών που πλήττει αλλοδαπούς διανομείς φαγητού. Αστυνομικοί με πολιτικά περιπολούν στους δρόμους της πόλης μεταμφιεσμένοι σε ντελιβεράδες, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δράστες αυτών των αλλεπάλληλων επιθέσεων.

Το φαινόμενο των επιθέσεων κατά διανομέων φαγητού έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με θύματα κυρίως νεαρούς αλλοδαπούς εργαζομένους. Η νέα αυτή τακτική εφαρμόζεται για να αντιμετωπιστεί η έξαρση της εγκληματικότητας που έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στους εργαζόμενους του κλάδου.

Η νέα τακτική της αστυνομίας

Στο πλαίσιο αυτής της ειδικής επιχείρησης, νεαροί αστυνομικοί κινούνται στους δρόμους της Λεμεσού με μοτοσικλέτες και τσάντες διανομής φαγητού, παρομοιάζοντας τους εκατοντάδες εργαζομένους που μεταφέρουν παραγγελίες μέχρι αργά τη νύχτα. Κάτω από τα κράνη τους, ωστόσο, βρίσκονται αστυνομικοί που περιπολούν με πολιτικά ρούχα, αναζητώντας τους υπεύθυνους για τις βίαιες επιθέσεις.

Η μέθοδος αυτή κρίθηκε αναγκαία από την κυπριακή Αστυνομία, καθώς οι επιθέσεις παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις επαναλαμβάνεται η ίδια μέθοδος. Οι δράστες εντοπίζουν διανομείς που κινούνται μόνοι, εμποδίζουν την πορεία τους και, χρησιμοποιώντας βία ή απειλές, αρπάζουν χρήματα, κινητά τηλέφωνα και μοτοσικλέτες.

Πρόσφατα περιστατικά βίας

Η τελευταία καταγεγραμμένη επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Ένας 22χρονος ντελιβεράς τραυματίστηκε όταν, σύμφωνα με την καταγγελία του, άγνωστο αντικείμενο εκτοξεύθηκε εναντίον του από σημείο όπου βρισκόταν ομάδα νεαρών ατόμων. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη και τραύμα στο κεφάλι. Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια σειρά ανάλογων επιθέσεων που έχουν σημειωθεί στην περιοχή της Λεμεσού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η μέθοδος των δραστών και προηγούμενες επιθέσεις

Οι δράστες των ληστειών φαίνεται να ακολουθούν συγκεκριμένα μοτίβα. Συχνά επιλέγουν να επιτεθούν σε διανομείς που κινούνται μόνοι τους, εμποδίζοντας την πορεία τους και χρησιμοποιώντας βία ή απειλές για να τους αποσπάσουν προσωπικά αντικείμενα και χρήματα. Στόχος τους είναι συνήθως χρήματα, κινητά τηλέφωνα, ακόμα και οι μοτοσικλέτες των θυμάτων.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που συνέβη τα ξημερώματα της 27ης Οκτωβρίου. Στην παραλιακή λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πλησίασαν έναν 22χρονο αλλοδαπό ντελιβερά. Ο συνεπιβάτης επιτέθηκε στον νεαρό και του έκλεψε το πορτοφόλι. Μόλις μία ημέρα αργότερα, στην οδό Αγίας Φυλάξεως, τέσσερα άτομα με δύο μοτοσικλέτες περικύκλωσαν έναν άλλον 22χρονο διανομέα, ο οποίος πήγαινε να παραδώσει παραγγελία. Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του έκλεψαν το πορτοφόλι, με το κράνος που φορούσε να τον προστατεύει από σοβαρότερο τραυματισμό.

Ακόμη πιο βίαιη ήταν μια επίθεση που καταγράφηκε τον Ιούλιο στα Κάτω Πολεμίδια. Τρεις άγνωστοι δράστες χτύπησαν έναν 23χρονο ντελιβερά χρησιμοποιώντας ξύλα. Στη συνέχεια, του έκλεψαν τη μοτοσικλέτα του, δύο κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 100 ευρώ. Αυτά τα περιστατικά αναδεικνύουν την κλιμάκωση της βίας που χρησιμοποιείται από τους δράστες.

Τα επίσημα στοιχεία και η έκταση του φαινομένου

Τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν την έκταση του προβλήματος των επιθέσεων κατά διανομέων φαγητού στην Κύπρο. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2026, καταγράφηκαν συνολικά 24 επιθέσεις σε βάρος διανομέων φαγητού σε όλη την επικράτεια. Για τα περιστατικά αυτά, πραγματοποιήθηκαν 14 συλλήψεις από τις αρχές.

Η γεωγραφική κατανομή των επιθέσεων δείχνει ότι η Λεμεσός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, με 13 από τις συνολικές επιθέσεις να έχουν σημειωθεί στην πόλη. Ακολουθούν η Λευκωσία με έξι περιστατικά, η Πάφος με τέσσερις επιθέσεις και η Λάρνακα με μία καταγεγραμμένη επίθεση. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την ανησυχητική αύξηση του φαινομένου, ιδιαίτερα στην περιοχή της Λεμεσού, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για την εφαρμογή νέων μεθόδων αντιμετώπισης.

Με πληροφορίες από: Topontiki