Ναυάγιο στην Κερύνεια: Γονείς αναζητούν απεγνωσμένα τα παιδιά τους στα ασθενοφόρα

Οδύνη και απόγνωση κυριαρχούν στο λιμάνι της Κερύνειας, καθώς οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται αδιάκοπα μετά το πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα του Filo Jet. Το τραγικό συμβάν έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, ενώ 18 άτομα παραμένουν αγνοούμενα στα νερά της περιοχής, βυθίζοντας τις οικογένειές τους σε ανείπωτο πένθος.

Αγωνία για τους αγνοούμενους στις ακτές της Κερύνειας

Στις ακτές της Κερύνειας, η θλίψη είναι βαθιά και ο πόνος αβάσταχτος, καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να εντοπίσουν τους 18 ανθρώπους που αγνοούνται. Συγγενείς των επιβαινόντων έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι, παρακολουθώντας με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις και ελπίζοντας σε ένα θετικό νέο για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων που χάθηκαν στα ανοιχτά μετά τη ναυτική τραγωδία.

Οι δραματικές σκηνές εκτυλίσσονται αδιάκοπα, με την αγωνία να κορυφώνεται για τις οικογένειες που περιμένουν απαντήσεις για τους δικούς τους ανθρώπους που επέβαιναν στο Filo Jet.

Η απεγνωσμένη αναζήτηση ενός πατέρα

Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ένας τραγικός πατέρας, ο οποίος δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα δύο του παιδιά, ο Μεχμέτ Ασάφ Μπιτσέρ και η Σαλιχά Μιράι Μπιτσέρ, έφτασε στο λιμάνι. Ο άνδρας, γεμάτος απόγνωση, εμπόδιζε την πορεία των ασθενοφόρων που αποχωρούσαν από τις εγκαταστάσεις, ψάχνοντας απεγνωσμένα ένα σημάδι ζωής.

«Μήπως μεταφέρουν τον γιο μου;» φώναζε με αγωνία ο πατέρας, στον οποίο οι αρμόδιες αρχές είχαν απαγορεύσει την είσοδο στον χώρο. «Καίγεται η καρδιά μου, χάθηκαν τα παιδιά μου», πρόσθεσε, εκφράζοντας τον εφιάλτη που βιώνει και την ανείπωτη οδύνη του για την τύχη των παιδιών του.

Έκκληση μητέρας για εντατικοποίηση των προσπαθειών διάσωσης

Το ίδιο μαρτύριο περνάει και μία άλλη μητέρα, η οποία περιμένει νέα για τα δύο δικά της παιδιά που βρίσκονται στη λίστα των αγνοουμένων. Βρισκόμενη σε πλήρη απόγνωση, στράφηκε στον επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων στα κατεχόμενα, των Kamu-İş και Hür-İş, ζητώντας στήριξη και εντατικοποίηση των προσπαθειών.

Κλαίγοντας, παρακάλεσε τους υπευθύνους να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειες διάσωσης, τονίζοντας την αδυναμία των παιδιών της να προστατεύσουν τον εαυτό τους. «Ο γιος μου είναι 6 ετών, 20 κιλά. Δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Το πρόσωπο της κόρης μου δεν φεύγει από τα μάτια μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά εις βάρος των εγκλωβισμένων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr