Τραγικό τέλος είχε το απόγευμα του Σαββάτου ο γνωστός επιχειρηματίας από τη Λεμεσό, Ντίμης Μαυρόπουλος, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο. Ο 76χρονος επέβαινε σε σκάφος αναψυχής το οποίο βυθίστηκε εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας και έντονης θαλασσοταραχής. Η κόρη και η σύντροφός του, που βρίσκονταν επίσης στο σκάφος, κατάφεραν να διασωθούν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Η τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αναργύρων, ανάμεσα στο Κάβο Γκρέκο και τον Κόννο, όταν η Κύπρος επλήγη από ακραία καταιγίδα. Η σφοδρή κακοκαιρία, με θυελλώδεις ανέμους και έντονη θαλασσοταραχή, αιφνιδίασε τα σκάφη που βρίσκονταν στην περιοχή, οδηγώντας σε τραγικό απολογισμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ντίμης Μαυρόπουλος, 76 ετών, επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τα κύματα. Το σκάφος του παρασύρθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς μετά την προσάραξή του στα βράχια.

Η επιχείρηση διάσωσης

Για τον εντοπισμό του 76χρονου επιχειρηματία στήθηκε άμεσα μια μεγάλη επιχείρηση από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ). Το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ» ενεργοποιήθηκε στις 14:30, κινητοποιώντας εναέρια και πλωτά μέσα.

Στην περιοχή έσπευσαν άκατοι και δύο ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων ανήκε στη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, συνδράμοντας άμεσα στις προσπάθειες διάσωσης. Ο Ντίμης Μαυρόπουλος εντοπίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του από δύτες στα βράχια και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Διάσωση της κόρης και της συντρόφου του

Μαζί με τον Ντίμη Μαυρόπουλο στο σκάφος βρίσκονταν η κόρη και η σύντροφός του. Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να πέσουν στη θάλασσα και να διασωθούν, προτού το σκάφος βυθιστεί πλήρως. Σύμφωνα με πηγές του ΚΣΕΔ, πρόλαβαν να πηδήξουν στη θάλασσα την ώρα που τα ελικόπτερα βρίσκονταν ήδη στην περιοχή και τους παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια.

Οι δύο γυναίκες διακομίστηκαν τραυματισμένες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου και νοσηλεύονται. Συνολικά, στην ευρύτερη περιοχή, διασώθηκαν έξι άτομα από τα τρία σκάφη που κινδύνευσαν λόγω της ακραίας κακοκαιρίας.

Πιθανός εγκλωβισμός και έρευνες

Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις αναφέρουν ότι ο Ντίμης Μαυρόπουλος πιθανότατα εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να διαφύγει εγκαίρως. Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, με τα στοιχεία να καταδεικνύουν ότι τα σκάφη αιφνιδιάστηκαν από τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού.

Οι έρευνες στην περιοχή αναμένεται να συνεχιστούν την Κυριακή, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Μέλη του Τμήματος Αλιείας θα διενεργήσουν εξετάσεις για να διαφανεί εάν υπάρχει πετρελαϊκή ρύπανση στη θάλασσα.

Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος, γεννημένος το 1949 στη Λεμεσό, ήταν μια γνώριμη φυσιογνωμία στην κυπριακή επιχειρηματικότητα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Συνέδεσε το όνομά του με τους αγώνες αυτοκινήτου, ξεκινώντας την ενασχόλησή του με το ράλλυ από την εφηβική του ηλικία. Το 1969 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως οδηγός των Ford και Mitsubishi.

Ως επιχειρηματίας, δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο εμπόριο και τις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων στη βρετανική αγορά, συνεχίζοντας μια οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Στη συνέχεια, ανέπτυξε ευρύτερη επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα, με παρουσία και στον τομέα των ακινήτων, αφήνοντας το στίγμα του στην κοινωνική ζωή της Λεμεσού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos