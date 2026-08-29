Τραγωδία στην Κύπρο: Ένας νεκρός από τη βύθιση σκαφών στο Κάβο Γκρέκο

Μια επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο, κατέληξε σε τραγωδία. Ακραία καιρικά φαινόμενα έπλητταν την περιοχή, θέτοντας σε κίνδυνο συνολικά τρία σκάφη. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ένας 76χρονος Ελληνοκύπριος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύτες του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Νωρίτερα, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος μετά τη βύθιση του σκάφους στο οποίο επέβαινε, μαζί με δύο γυναίκες που κατάφεραν να διασωθούν.

Η επιχείρηση εντοπισμού του 76χρονου

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και εκτεταμένη, καθώς είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 76χρονου Ελληνοκύπριου. Ο άνδρας αγνοούνταν μετά τη βύθιση του σκάφους αναψυχής στο οποίο επέβαινε. Το σκάφος του είχε βυθιστεί, προκαλώντας ανησυχία για την τύχη του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν εξειδικευμένοι δύτες του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ). Μετά από εκτεταμένες έρευνες, οι δύτες κατάφεραν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα, δυστυχώς όμως χωρίς τις αισθήσεις του. Η άμεση μεταφορά του με ελικόπτερο στο νοσοκομείο δεν στάθηκε αρκετή για να τον κρατήσει στη ζωή, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν τον θάνατό του.

Διάσωση γυναικών και άλλων επιβαινόντων

Στο σκάφος του 76χρονου επέβαιναν επίσης δύο γυναίκες, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η κόρη και η σύντροφός του. Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να πέσουν στη θάλασσα την κρίσιμη στιγμή, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν ήδη δύο ελικόπτερα που συνέδραμαν στις επιχειρήσεις. Τα ελικόπτερα παρείχαν άμεση βοήθεια και προχώρησαν στη διάσωσή τους.

Οι διασωθείσες γυναίκες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους και για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι πρώτες εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι ο 76χρονος ενδέχεται να εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους του, γεγονός που πιθανώς τον εμπόδισε να διαφύγει έγκαιρα από το βυθιζόμενο σκάφος.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στην περιοχή

Οι συνθήκες στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς το απόγευμα του Σαββάτου, με ακραία καιρικά φαινόμενα να πλήττουν την περιοχή. Αυτές οι αντίξοες καιρικές συνθήκες ήταν ο βασικός λόγος που οδήγησε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) να λάβει ενημέρωση για τον κίνδυνο βύθισης τριών σκαφών.

Η ειδοποίηση αφορούσε σκάφη που κινδύνευαν να βυθιστούν στον κόλπο, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Κόννου και Αγίων Αναργύρων. Η σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων καθιστούσε εξαιρετικά επικίνδυνη την παραμονή των σκαφών στη θάλασσα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των επιβαινόντων.

Τα τρία σκάφη που ενεπλάκησαν στα περιστατικά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρία διαφορετικά σκάφη ενεπλάκησαν στα περιστατικά που εκτυλίχθηκαν στο Κάβο Γκρέκο. Αρχικά, ένα σκάφος που ήταν δηλωμένο ως ακτοτουριστικό βυθίστηκε. Από αυτό το σκάφος, ένα άτομο που επέβαινε σε αυτό κατάφερε να διασωθεί από τις ομάδες διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο.

Στη συνέχεια, άκατοι και ένα ελικόπτερο έφτασαν στο σημείο για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Το ελικόπτερο προχώρησε στη διάσωση δύο ατόμων από ένα δεύτερο σκάφος, το οποίο ήταν σκάφος αναψυχής. Σε αυτό το σκάφος επέβαινε και ο 76χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος αργότερα δηλώθηκε ως αγνοούμενος μετά τη βύθιση του σκάφους του. Τέλος, την ίδια ώρα που εξελίσσονταν οι παραπάνω επιχειρήσεις, άλλα δύο άτομα διασώθηκαν από ένα τρίτο σκάφος, το οποίο επίσης βρισκόταν σε κίνδυνο βύθισης λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis