Συναγερμός στην Κύπρο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο, καθώς το νησί πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες. Ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές, δημιουργώντας μια δύσκολη κατάσταση. Από το πρωί, μάλιστα, βρίσκεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα των καιρικών συνθηκών.

Επείγουσα ειδοποίηση από το 112

Λόγω της εξέλιξης των φαινομένων, οι κάτοικοι στις περισσότερες περιοχές της Κύπρου έλαβαν πριν από λίγο ένα επείγον μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Η ειδοποίηση παροτρύνει τους πολίτες να παραμείνουν εντός των σπιτιών τους ή άλλων στεγασμένων χώρων. Ταυτόχρονα, τους καλεί να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές

Οι πρωτοφανείς ποσότητες βροχής, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ, έχουν προκαλέσει την κάθοδο χειμάρρων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας–Λεμεσού, στην περιοχή κοντά στη Λευκωσία, έχει κλείσει για την κυκλοφορία. Παράλληλα, πολλοί επαρχιακοί δρόμοι έχουν επίσης καταστεί απροσπέλαστοι λόγω των έντονων φαινομένων.

Η ένταση της βροχόπτωσης είναι ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας τα 70 χιλιοστά ανά ώρα. Εκτός από τις πλημμύρες, οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε όλο το νησί έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές, οι οποίες οδήγησαν σε διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές. Επιπλέον, κεραυνοί που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια των καταιγίδων έχουν προκαλέσει πυρκαγιές σε διάφορα σημεία, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Επιχειρήσεις διάσωσης και απουσία τραυματισμών

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και δέχεται δεκάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας. Οι επιχειρήσεις της επικεντρώνονται σε απεγκλωβισμούς ατόμων που έχουν εγκλωβιστεί λόγω των πλημμυρών, καθώς και σε αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα κτίρια και υποδομές. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γεγονός που αποτελεί μια θετική εξέλιξη μέσα στην κακοκαιρία.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr