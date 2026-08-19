Τραγωδία στη Λεμεσό: 27χρονος πνίγηκε προσπαθώντας να πιάσει το κινητό του από τη θάλασσα

Στη θαλάσσια περιοχή του Λέιντις Μάιλ στη Λεμεσό, ένας 27χρονος πνίγηκε το Δεκαπενταύγουστο, προσπαθώντας να πιάσει το κινητό του τηλέφωνο που είχε πέσει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ, ο νεαρός, αιγυπτιακής καταγωγής, βρισκόταν σε σκάφος τύπου καταμαράν όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, έπεσε στη θάλασσα. Μαζί του, βούτηξε και 27χρονος ιορδανικής καταγωγής, ο οποίος επίσης κινδύνευσε να πνιγεί.

Το περιστατικό συνέβη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, και οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν αναίσθητοι από άλλους επιβαίνοντες στο σκάφος και από μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών βάσεων, που κλήθηκαν για βοήθεια, καθώς η περιοχή εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους.

Αφού τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, ο Iορδανός επανήλθε, ενώ ο άτυχος Αιγύπτιος δεν τα κατάφερε. Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χθες, διενεργήθηκε νεκροτομή επί της σορού του, και όπως διαπιστώθηκε, ο θάνατος οφείλεται σε πνιγμό. Δείγματα ελήφθησαν για τοξικολογικές και άλλες εξετάσεις.

Η Αστυνομία των Βρετανικών βάσεων έχει αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης και βρίσκεται σε συνεννόηση με την Πρεσβεία της Αιγύπτου για τα επόμενα βήματα

